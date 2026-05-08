El Hospital de El Bolsón refuerza medidas preventivas ante el aumento anticipado de enfermedades respiratorias

Desde el Hospital de Área de El Bolsón advirtieron que este año el incremento de casos de enfermedades respiratorias se adelantó varias semanas respecto de lo habitual y llamaron a la comunidad a retomar medidas preventivas básicas como el lavado de manos, la ventilación de ambientes y la vacunación antigripal, especialmente en los grupos de riesgo.

La situación fue abordada por la jefa del DAPA, María Inés Basalo, la responsable del área de vacunación, Romina Sheffield, y la directora del hospital, Dina Lavesinni, quienes coincidieron en remarcar la importancia de actuar con prevención para evitar complicaciones y reducir la demanda sobre el sistema sanitario.





Bozalo explicó que el aumento de consultas comenzó antes de lo esperado para esta época del año. “En otoño siempre nos preparamos para un aumento de enfermedades respiratorias, pero este año los casos aparecieron dos o tres semanas antes”, señaló. Además, indicó que los estudios realizados a pacientes internados permitieron detectar circulación de influenza mediante paneles virales específicos.

Ante este escenario, las profesionales insistieron en recuperar hábitos que fueron incorporados durante la pandemia de COVID-19 y que continúan siendo efectivos para prevenir contagios. Entre ellos mencionaron el lavado frecuente de manos, mantener ambientes ventilados, evitar compartir utensilios y usar barbijo cuando se presentan síntomas respiratorios.





“Son medidas sencillas, pero sirven y nos ahorran muchos problemas”, remarcó Bozalo, quien también aclaró que no existe evidencia científica que indique que el frío por sí solo provoque enfermedades respiratorias. “El frío no genera gripe ni influenza, aunque algunas personas pueden tener las defensas más bajas en esta época”, explicó.





En relación a la alimentación y el fortalecimiento del organismo, destacó la importancia de incorporar vitamina C de manera natural a través de frutas y alimentos locales. “La encontramos en la naranja, en las frutillas y también en la mosqueta. No sirve suplementarse si la alimentación no es buena”, sostuvo.

Por su parte, Romina Sheffield recordó que la vacuna antigripal continúa siendo la principal herramienta preventiva para evitar cuadros graves e internaciones. Detalló que actualmente la campaña está orientada principalmente a los grupos de riesgo.





La vacuna se encuentra disponible para bebés de entre 6 meses y 2 años, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y adultos mayores. Entre las condiciones contempladas figuran asma, obesidad, enfermedades cardíacas y respiratorias, entre otras. “No necesitan orden médica, solamente acercarse al vacunatorio y comentar qué medicación toman”, explicó.





Además, informó que ya se aplicaron más de 800 dosis a mayores de 65 años y más de 700 a personas con factores de riesgo, aunque reconoció preocupación por la baja cobertura pediátrica. “En niños estamos cerca del 45% y necesitamos aumentar especialmente la vacunación en bebés”, indicó.

Las autoridades sanitarias también remarcaron que, si bien aumentaron las consultas tanto en el hospital como en los CAPS y centros periféricos, el sistema aún no se encuentra saturado. Sin embargo, pidieron hacer un uso responsable de la guardia hospitalaria.





En ese sentido, Dina Lavesinni explicó que la guardia sigue siendo un área crítica debido a la gran cantidad de urgencias que recibe incluso desde otras localidades de la comarca. “La espera puede llegar a ser larga, por eso pedimos un uso racional de la guardia y aprovechar los centros de salud y los turnos programados”, expresó.





Finalmente, las profesionales insistieron en no entrar en pánico ante los primeros síntomas respiratorios. Recomendaron reposo, hidratación, medicación básica como paracetamol y consultar al centro de salud ante cualquier agravamiento del cuadro. También pidieron evitar el contacto con personas de riesgo cuando se presentan síntomas, reforzando nuevamente conceptos como el distanciamiento social, el estornudo en el pliegue del codo y el uso de barbijo en casos necesarios.

“Tenemos herramientas para prevenir y reducir los contagios. La vacunación y las medidas higiénicas siguen siendo fundamentales”, concluyeron.