EL HOT SALE EN RIO NEGRO SE VIVE CON BANCO PATAGONIA





Del 11 al 17 de mayo, los rionegrinos y rionegrinas tiene su Hot Sale Exclusivo con Banco Patagonia en:

CASA ELVIRA

10% de descuento. Tope $50.000 + 6 cuotas sin interés, en locales adheridos, abonando con todas las tarjetas de crédito Banco Patagonia.

OPEN SPORTS

15% de descuento. Sin Tope. + 6 cuotas sin interés, en locales adheridos, abonando con todas las tarjetas de crédito Banco Patagonia.

MEGATONE

6 cuotas sin interés

Con todas las tarjetas del crédito del banco. En locales adheridos.

CLUB PATAGONIA

En nuestro club de beneficios, www.clubpatagonia.com.ar, durante el Hot Sale, tendrán un cupón de $ 30.000, para comprar en la tienda, donde también se suma el beneficio 18 cuotas sin interés especial televisores y 15 cuotas sin interés en el resto de la tienda.

Y además del 11 al 17 de mayo, más Hot Sale:

FRAVEGA

10% con todas las tarjetas de crédito de Banco Patagonia + hasta 9 cuotas sin interés en productos seleccionados. Tope $50.000.

JULERIAQUE

10% con todas las tarjetas de crédito + hasta 9 cuotas sin interés. Sin Tope.

ALMUNDO

Hasta 15% de descuento en paquetes y hasta 6 cuotas en paquetes dentro de Argentina. Tope $200.000 aplicando cupón de descuento.

Dexter Stock Center y Moov

25% con todas las tarjetas de crédito + hasta 6 cuotas sin interés. Tope $30.000.

ARREDO

10% con tarjetas de crédito de Banco Patagonia + 6 cuotas. Tope $50.000.