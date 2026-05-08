EL HOT SALE EN RIO NEGRO SE VIVE CON BANCO PATAGONIA

Del 11 al 17 de mayo, los rionegrinos y rionegrinas tiene su Hot Sale Exclusivo con Banco Patagonia en:
CASA ELVIRA
10% de descuento. Tope $50.000 + 6 cuotas sin interés, en locales
adheridos, abonando con todas las tarjetas de crédito Banco Patagonia.
OPEN SPORTS
15% de descuento. Sin Tope. + 6 cuotas sin interés, en locales adheridos,
abonando con todas las tarjetas de crédito Banco Patagonia.
MEGATONE
6 cuotas sin interés
Con todas las tarjetas del crédito del banco. En locales adheridos.
CLUB PATAGONIA
En nuestro club de beneficios, www.clubpatagonia.com.ar, durante el Hot Sale, tendrán un cupón de $ 30.000, para comprar en la
tienda, donde también se suma el beneficio 18 cuotas sin interés especial
televisores y 15 cuotas sin interés en el resto de la tienda.
Y además del
11 al 17 de mayo, más Hot Sale:
FRAVEGA
10% con todas las
tarjetas de crédito de Banco Patagonia + hasta 9 cuotas sin interés en
productos seleccionados. Tope $50.000.
JULERIAQUE
10% con todas las
tarjetas de crédito + hasta 9 cuotas sin interés. Sin Tope.
ALMUNDO
Hasta 15% de
descuento en paquetes y hasta 6 cuotas en paquetes dentro de Argentina. Tope
$200.000 aplicando cupón de descuento.
Dexter Stock
Center y Moov
25% con todas las
tarjetas de crédito + hasta 6 cuotas sin interés. Tope $30.000.
ARREDO
10% con tarjetas
de crédito de Banco Patagonia + 6 cuotas. Tope $50.000.
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