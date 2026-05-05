Evacuación de mujer lesionada en zona de Rancho Manolo

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informó que en horas de la tarde de hoy se recibió el aviso de una mujer con una lesión en una de sus piernas, que estaba recorriendo la senda en la zona de Rancho Manolo.

A partir de esta situación, se desplegó un operativo en el que participaron 12 brigadistas del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), cuatro integrantes de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche, un guardaparque de zona centro que se encontraba recorriendo la zona y personal operativo y de logística del ICE y la Radioestación del Parque Nacional.

Al tomar contacto con la persona, una joven de 21 años oriunda de Buenos Aires, se constató que presentaba una lesión en una de sus piernas, de carácter leve. La misma ya se encontraba descendiendo por sus propios medios, acompañada por dos personas más, por lo que el equipo la encontró en cercanías del inicio del sendero.

Posteriormente, se la acompañó hasta un punto seguro donde pudo ser trasladada en vehículo hacia su lugar de alojamiento.





Desde la Intendencia se recuerda a todos los visitantes:

●Realizar el registro de trekking antes de salir.

●Consultar el estado de los senderos, las condiciones meteorológicas y las alertas vigentes.

●Contar con el equipamiento adecuado para la actividad.

●Evaluar la condición física y la experiencia previa en montaña.

●No salir en soledad y dar aviso del itinerario.

Estas recomendaciones son fundamentales para prevenir accidentes y promover una visita segura en las áreas protegidas.