La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informa que a partir de mañana sábado 16 de mayo se da inicio a la temporada de quemas 2026 en jurisdicción del área protegida, en el marco de la normativa vigente que regula el uso del fuego para la reducción de combustibles provenientes de limpiezas y aprovechamiento forestal.



Se recuerda a los habitantes del área protegida que requieran realizar este tipo de actividad que deben cumplir con lo siguiente:



*Solicitar el permiso de quema al Guardaparque de la seccional según la zona.

*Una vez obtenido el permiso informar 12 Hs. antes sobre la actividad de quema, a la radioestación del Parque Nacional al celular 154303219 y a la Seccional más cercana.

*Realizar la quema preferentemente durante la mañana hasta las 12Hs, y en una zona alejada de árboles o viviendas que pudieran estar comprometidas.

*Nunca dejar el fuego solo. Evitar daños al bosque y propiedades.

*Tener en cuenta el pronóstico de vientos y frentes fríos, dado que eso puede generar que se pierda el control sobre la quema.

*Al terminar la quema, enfriar con agua y chequear que quede fría la ceniza en toda la zona utilizada.

Cumplir con todas estas indicaciones.