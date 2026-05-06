Intensas lluvias en El Bolsón: el municipio trabaja para evitar anegamientos y asistir a vecinos afectados







Las intensas precipitaciones que comenzaron a sentirse durante la tarde del martes en toda la Comarca Andina comenzaron a generar complicaciones en distintos sectores de El Bolsón, especialmente en calles con históricos problemas de escurrimiento y acumulación de agua. Ante este panorama, personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio desplegó un operativo especial para asistir a vecinos, repasar calles y evitar mayores inconvenientes en los barrios más afectados. Las intensas precipitaciones que comenzaron a sentirse durante la tarde del martes en toda la Comarca Andina comenzaron a generar complicaciones en distintos sectores de El Bolsón, especialmente en calles con históricos problemas de escurrimiento y acumulación de agua. Ante este panorama, personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio desplegó un operativo especial para asistir a vecinos, repasar calles y evitar mayores inconvenientes en los barrios más afectados.





El secretario de Obras Públicas, Walter Forestier, confirmó que las cuadrillas municipales trabajaron hasta altas horas de la noche y continúan en alerta permanente mientras persistan las lluvias pronosticadas para la región.

Uno de los sectores que volvió a presentar inconvenientes fue la calle Rivadavia, donde históricamente se producen importantes correntadas de agua durante jornadas de precipitaciones intensas. Allí el municipio avanza con una obra pluvial de gran magnitud que busca brindar una solución definitiva a una problemática de larga data.





“Como todos ven los que pasan frecuentemente por la Rivadavia, se está realizando una obra muy importante manejada por el municipio, con un pluvial de 450 metros que va a derivar toda el agua que corre desde toda la vida por la calle Rivadavia y la va a derivar al río”, explicó Forestier.





El funcionario detalló que los trabajos avanzan de manera gradual debido a la complejidad técnica de la obra y a las dificultades que se presentan por la presencia de napa de agua a medida que la excavación se acerca al río. “Las obras se están realizando en forma lenta porque es una obra muy importante y hubo al inicio algunos inconvenientes que tuvimos que ir subsanando, pero ya la gente que está a cargo se está poniendo al tanto de cómo manejar los tubos y cómo ensamblarlos”, sostuvo.





Las lluvias también provocaron complicaciones en el barrio Usina, donde personal municipal debió intervenir para evitar el ingreso de agua a una vivienda. “En el barrio Usina hubo que trabajar en una de las calles porque se estaba queriendo ingresar el agua en una de las casas. Estuvieron los muchachos con las máquinas trabajando”, relató Forestier.

En ese sentido destacó el esfuerzo del personal municipal, que trabajó hasta aproximadamente las 22 horas repasando calles y despejando sectores comprometidos. “Por suerte tenemos las dos máquinas trabajando hoy. Estuvieron hasta las 22 hs aproximadamente repasando calles y hoy siguen en varios sectores”, indicó.





El secretario también se refirió a un problema recurrente sobre avenida Las Flores, donde vecinos vienen reclamando desde hace tiempo por una alcantarilla que no cumple correctamente su función y provoca erosiones en la calle y la vereda.





“Eso tenemos que resolverlo porque hace rato que está pasando. Es algo que tenemos que intervenir de forma inmediata antes de que se siga desatando el invierno y se nos vengan encima todos estos problemas”, reconoció.





Durante la jornada de este miércoles las máquinas municipales continuaban trabajando en distintos puntos de la ciudad. Según detalló el funcionario, se realizan tareas de perfilado y mantenimiento en calles como Beruti, desde Belgrano hasta el andén, además de trabajos en la zona donde avanza el adoquinado de calle French y en inmediaciones de establecimientos educativos.





Forestier explicó además que algunas obras en ejecución pueden generar temporalmente acumulaciones de agua o sectores complicados para transitar, aunque remarcó que esas situaciones se irán corrigiendo a medida que avancen los trabajos definitivos.





“En la medida en que avanzamos con alguna obra pueden surgir situaciones donde hay estancamiento de agua, pero son momentáneos y se van a subsanar”, explicó.





El funcionario aprovechó además para pedir colaboración a los vecinos, especialmente en la limpieza de canales y desagües domiciliarios, aunque destacó la predisposición de la comunidad ante este tipo de contingencias climáticas.





“Yo creo que todos aportamos cuando pasan estas cosas. Los vecinos también aportan lo suyo y en eso no hay quejas por parte de nosotros. Simplemente les pedimos paciencia en algunos casos cuando no damos abasto con toda la demanda que se produce”, manifestó.





Durante la entrevista también fue consultado sobre el reclamo de vecinos respecto a la transitabilidad peatonal en el puente ubicado sobre calle Azcuenaga, un sector que diariamente utilizan numerosos vecinos y estudiantes.





Forestier señaló que el municipio mantiene conversaciones con el Departamento Provincial de Aguas (DPA) para conocer el estado del proyecto anunciado oportunamente por el gobierno provincial. “La idea era reunirme con la gente del DPA para ver si había algún avance de esa obra”, comentó.





En relación a la posibilidad de construir una pasarela peatonal independiente, el funcionario consideró que podría no ser necesaria si finalmente se concreta la ampliación del puente existente para permitir doble mano de circulación vehicular y peatonal.





Finalmente, Walter Forestier confirmó que el área de Obras Públicas permanecerá en estado de alerta mientras continúe vigente el pronóstico de lluvias intensas para la región.





“Vamos a estar en alerta, vamos a estar trabajando con la gente y van a trabajar más horas de las que generalmente lo hacen en horario normal del municipio para seguir solucionando problemas que se van a seguir dando”, concluyó.