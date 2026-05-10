Investigan un posible caso de hantavirus en Esquel: un paciente permanece internado en terapia intensiva

Un paciente oriundo de la localidad chubutense de Corcovado permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Zonal de Esquel, mientras las autoridades sanitarias investigan un posible caso de hantavirus. Según trascendió en las últimas horas, la persona se encuentra con asistencia respiratoria mecánica y bajo estricto monitoreo médico, en estado reservado, a la espera de estudios que permitan confirmar oficialmente el diagnóstico.

La situación generó preocupación en la región cordillerana debido a los antecedentes recientes de casos de hantavirus registrados en distintas localidades de la Patagonia, especialmente durante las temporadas de otoño e invierno, cuando suelen incrementarse las consultas por enfermedades respiratorias.

El hantavirus es una enfermedad viral grave transmitida principalmente por el contacto con secreciones, saliva, orina o excrementos de roedores silvestres infectados, particularmente el denominado “ratón colilargo”, habitual en zonas rurales y boscosas de la cordillera patagónica. La transmisión suele producirse cuando las personas inhalan partículas contaminadas presentes en ambientes cerrados o poco ventilados, como galpones, leñeras, cabañas o depósitos.

Desde el ámbito sanitario recordaron la importancia de extremar las medidas preventivas, especialmente en sectores rurales o viviendas que hayan permanecido cerradas durante varios días. También insistieron en la necesidad de consultar rápidamente ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad.

Entre los principales síntomas del hantavirus se encuentran:

Fiebre alta repentina.

Dolores musculares intensos.

Dolor de cabeza.

Escalofríos y cansancio extremo.

Náuseas, vómitos o dolor abdominal.

Dificultad para respirar o sensación de falta de aire.

Los especialistas advierten que, en muchos casos, la enfermedad puede comenzar con síntomas similares a una gripe común, pero evolucionar rápidamente hacia un cuadro respiratorio severo.

Asimismo, las autoridades sanitarias remarcaron algunas medidas fundamentales para prevenir contagios:

Ventilar durante al menos 30 minutos los ambientes cerrados antes de ingresar.

Humedecer pisos y superficies con lavandina diluida antes de limpiar para evitar levantar polvo.

Mantener patios y alrededores libres de malezas y residuos.

Guardar alimentos en recipientes cerrados.

Evitar el contacto con roedores y sus excrementos.

Utilizar guantes y barbijo al limpiar lugares cerrados o abandonados.

Mientras se aguardan los resultados oficiales sobre el caso detectado en Esquel, las autoridades continúan siguiendo de cerca la evolución clínica del paciente y reforzando las recomendaciones preventivas para toda la comunidad.