Juzgan a dos policías de Río Negro por presunta falsificación de un registro oficial en Ñorquinco

Este martes 12 de mayo se desarrolló un juicio oral y público contra dos integrantes de la Policía de Río Negro acusados de haber consignado información presuntamente falsa en el libro de parte diario de la Subcomisaría 73 de Ñorquinco, en un hecho ocurrido en febrero de 2024. La Fiscalía solicitó que ambos sean declarados culpables. La información fue difundida por el Poder Judicial de la provincia de Río Negro.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el episodio investigado ocurrió el 3 de febrero de 2024, cuando uno de los efectivos imputados, mientras cumplía funciones de guardia, habría asentado en el libro oficial de la dependencia que otro agente se encontraba prestando servicio a las 10:35. Sin embargo, según la investigación, ese uniformado permanecía demorado en la Comisaría de El Maitén, en la provincia del Chubut, desde las 4:40 hasta las 10:45 de esa misma jornada.

La hipótesis fiscal sostiene además que la otra acusada, quien se desempeñaba como responsable de la subcomisaría en ese momento, habría ordenado realizar esa maniobra con el objetivo de evitar eventuales consecuencias administrativas para el efectivo ausente, entre ellas posibles sanciones disciplinarias o descuentos salariales.

Durante los alegatos de cierre, el fiscal remarcó que en la dependencia policial sólo había tres agentes asignados a la guardia, por lo que, según argumentó, resultaba imposible desconocer la ausencia del uniformado. También destacó que el libro de parte diario constituye un instrumento público en el que queda asentado de manera permanente todo lo ocurrido dentro de la unidad policial.

La investigación se inició luego de que superiores tomaran conocimiento de una demora contravencional ocurrida en la localidad chubutense de El Maitén. A partir de esa información se habrían puesto en marcha actuaciones administrativas internas que posteriormente derivaron en la causa penal.

Por su parte, las defensas particulares de los acusados rechazaron la acusación y sostuvieron que durante el juicio no se logró demostrar la existencia de una maniobra deliberada para introducir datos falsos en el registro oficial. En ese marco, plantearon que no existió intención de perjudicar a la administración pública ni de otorgar un beneficio indebido al efectivo involucrado, por lo que solicitaron la absolución de ambos imputados.

En el debate declararon seis testigos presentados por la Fiscalía, entre ellos un subcomisario que al momento de los hechos cumplía funciones como oficial de servicio en la Subcomisaría 73 de Ñorquinco. También prestaron declaración integrantes del Gabinete de Criminalística de El Bolsón, de la Unidad Operativa del Ministerio Público Fiscal, del Departamento de Liquidación de Sueldos de la Policía de Río Negro y un perito calígrafo oficial del Superior Tribunal de Justicia.

Según la calificación legal sostenida por el Ministerio Público Fiscal, los hechos encuadrarían en los delitos de falsedad ideológica agravada por haber sido cometida por funcionarios públicos con abuso de sus funciones, en concurso ideal con fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa.

Al finalizar la audiencia, el magistrado dio por concluido el debate y adelantó que el veredicto será dado a conocer en una próxima audiencia, que podría realizarse de manera virtual mediante la plataforma Zoom.

Fuente: Poder Judicial de Río Negro.