La Cooperativa La Mosqueta impulsa estrategias para mejorar la comercialización de la lana de los productores

La Cooperativa La Mosqueta continúa desarrollando acciones destinadas a fortalecer la producción ovina de la región y mejorar las condiciones de comercialización de la lana de los pequeños y medianos productores. En el marco de la zafra 2025-2026, la entidad concretó el acopio y acondicionamiento de una importante cantidad de lana, que posteriormente será ofrecida a través de un sistema de convocatoria de precios para garantizar la mejor alternativa de venta posible.





Durante una entrevista, Farid Tello destacó el papel fundamental que cumple la cooperativa en Mallín Ahogado y en toda la Comarca Andina, no solo por el trabajo de acopio de lana sino también por las distintas tareas vinculadas al sector agropecuario. Explicó que una vez finalizada la esquila y el proceso de acondicionamiento, la producción es puesta a consideración de potenciales compradores, buscando siempre obtener el mejor valor de mercado de acuerdo con la calidad de cada lote.





Asimismo, señaló que esta modalidad de trabajo no es exclusiva de La Mosqueta, sino que forma parte de una estrategia que también desarrollan otras cooperativas de la Línea Sur y de la región. En ese sentido, remarcó que la producción ovina y caprina continúa siendo uno de los pilares de la matriz productiva de amplios sectores rurales de Río Negro, donde la lana sigue representando una fuente de ingresos fundamental para numerosas familias productoras.





Por su parte, Sebastián Debenedetti, referente de la Cooperativa La Mosqueta, brindó detalles sobre la actual temporada. Indicó que durante la zafra 2025-2026 se logró acopiar un total de 17.500 kilogramos de lana cruza fina, una producción que si bien posee un valor de mercado inferior al de las lanas merino, mantiene una importancia significativa para la economía regional.





El dirigente destacó el esfuerzo realizado por la cooperativa para reunir, clasificar y acondicionar la producción, permitiendo que los productores puedan acceder a mejores oportunidades comerciales. Además, subrayó la importancia del trabajo colectivo y de las herramientas asociativas para sostener la actividad en un contexto complejo para el sector agropecuario.





La comercialización conjunta de la lana representa una alternativa que busca fortalecer el poder de negociación de los productores y mejorar los resultados económicos de cada campaña, consolidando el rol de las cooperativas como actores fundamentales para el desarrollo productivo de las comunidades rurales de la región.