La comunidad educativa de la Escuela N° 75 de Cholila celebró este 25 de mayo un nuevo aniversario de la institución, que cumplió 120 años de trayectoria formando generaciones de vecinos y constituyéndose como uno de los pilares fundamentales de la localidad.

Durante el acto conmemorativo, la directora del establecimiento, Mariana Gibbon, brindó un emotivo mensaje ante estudiantes, docentes, auxiliares, familias, exalumnos e instituciones invitadas, destacando el valor histórico y social que la escuela representa para la comunidad.

“Hoy nos reunimos con el corazón lleno de alegría y orgullo para celebrar juntos un nuevo aniversario: 120 años de nuestra querida escuela”, expresó la directora al inicio de su discurso, recordando que el 25 de mayo de 1906 se construyó con cañas y adobe la primera escuela de este rincón cordillerano, conocida entonces como Escuela N° 17.

Gibbon remarcó la importancia de mantener viva la memoria institucional y valorar el camino recorrido. “Conmemorar esta fecha nos permite hacer memoria, recuperar todo lo transitado y proyectarnos con más fuerza hacia el futuro”, señaló.

En otro tramo de sus palabras, destacó que la escuela trasciende lo edilicio y se construye diariamente gracias al compromiso de quienes la integran. “Una escuela no son solo sus paredes, sus aulas o sus bancos; es la suma de cada persona que a diario pone su esfuerzo y corazón para que las cosas sucedan”, afirmó.





La directora también puso en valor el rol que la institución ha desempeñado a lo largo de más de un siglo, acompañando el crecimiento de Cholila y adaptándose a los cambios sin perder de vista su misión principal. “Esta institución ha superado desafíos y se ha adaptado a los tiempos cambiantes, pero jamás ha renunciado a su objetivo principal: brindar educación para todos, contención y un espacio de crecimiento para la comunidad en general”, sostuvo.

Actualmente, la Escuela N° 75 brinda atención a todos los niveles educativos, desde el nivel inicial hasta la educación secundaria. Además, este año incorporó una nueva propuesta educativa con la apertura del EPJA Secundario para Adultos, anexo de la Escuela N° 727.

La jornada también fue una oportunidad para reconocer a las generaciones que pasaron por sus aulas y contribuyeron a construir la identidad de la institución. “Aquí se han formado incontables generaciones, se han tejido amistades entrañables y se han forjado los sueños de muchos profesionales y ciudadanos que hoy aportan su granito de arena a la comunidad de Cholila”, destacó.





Finalmente, Mariana Gibbon agradeció a las familias y a todos quienes forman parte del proyecto educativo, convocando a continuar trabajando unidos en favor de la educación. “Sigamos trabajando juntos, con el mismo compromiso y la convicción de que la educación es la herramienta más poderosa para transformar la sociedad”, concluyó.





De esta manera, la Escuela N° 75 celebró sus 120 años reafirmando su compromiso con la educación, la inclusión y el desarrollo de la comunidad, honrando su historia y proyectándose hacia el futuro con nuevos desafíos y oportunidades.