Patagonia Telebingo: por $10.000, sortean una camioneta 4x4 0 km en su edición de junio

Este sorteo corresponde al segundo extraordinario del año dentro del esquema 2026, que mantienen los premios tradicionales del Telebingo (líneas, bingos, pozo acumulado y recupero) e incorporan premios especiales bajo la modalidad “sale o sale”. Además, contará con tres sorteos anticipados de televisores LED de 55”, brindando más oportunidades de ganar a quienes adquieran su cartón con anticipación.





El Patagonia Telebingo continúa consolidándose como un producto regional de gran alcance. En el sorteo anterior, se registró un ganador oriundo de Viedma, quien se llevó un automóvil Fiat Cronos 0 km, reflejando el impacto del juego y la posibilidad concreta de acceder a premios importantes en toda la provincia.





Como parte de la promoción de este nuevo extraordinario, la camioneta estará recorriendo diferentes puntos de la provincia: San Carlos de Bariloche, El Bolsón, Las Grutas, San Antonio Oeste, Villa Regina, Ingeniero Huergo, Chichinales, Cervantes, Sierra Grande, Valcheta, Los Menucos, Ingeniero Jacobacci, Río Colorado y General Roca.





Además, ya se anticipan los próximos sorteos extraordinarios: en septiembre se pondrán en juego una moto y un cuatriciclo, mientras que en diciembre el premio principal volverá a ser una camioneta 0 km, ambos con sorteos anticipados de televisores LED.

Lotería de Río Negro confirmó que el próximo 28 de junio se realizará el segundo sorteo extraordinario del año, que entregará como premio principal una Fiat Titano 4x4 0 km.Lotería de Río Negro anunció el lanzamiento del Sorteo Extraordinario del Patagonia Telebingo, que se realizará el próximo 28 de junio de 2026, y que tendrá como premio principal una camioneta Fiat Titano 4x4 0 km.Esta propuesta forma parte de uno de los juegos más convocantes de la región, desarrollado en conjunto con la Lotería del Neuquén.