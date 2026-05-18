Rápido accionar policial permitió detener a un sospechoso tras un intento de robo, y un detenido por violencia de género.

Un rápido y eficiente operativo desplegado por personal de la Comisaría 12 de El Bolsón permitió la detención de un hombre sospechado de haber participado en un intento de robo agravado ocurrido en inmediaciones de Plaza de los Maestros, en pleno casco urbano de la localidad. Tambien en otro hecho se detuvo a una persona por violencia de género.
Según informó el subcomisario Víctor Escobar, titular de la unidad policial local, el hecho se registró alrededor de las 11:57, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre un robo en proceso en la zona de avenida Sarmiento, entre las calles Güemes y Ameghino, frente a la conocida Plaza de los Maestros.
De acuerdo al relato policial, la víctima se encontraba junto a un amigo en las inmediaciones del espacio público cuando fue interceptada por dos hombres. En ese contexto, uno de los sujetos habría exhibido un arma de fuego tipo revólver con intenciones de concretar el robo del teléfono celular del damnificado.
Siempre según la información oficial, se produjo un forcejeo entre la víctima y el agresor mientras intentaban arrebatarle el dispositivo móvil. En medio del enfrentamiento, el denunciante logró resistirse, aunque antes de escapar uno de los atacantes lo habría golpeado en el rostro con la culata del arma.
Tras recibir la denuncia y con las características físicas y de vestimenta aportadas por la víctima, personal policial montó un operativo cerrojo en distintos sectores cercanos al lugar del hecho. Como resultado del rápido despliegue, uno de los sospechosos fue localizado en la intersección de calles Brown y Pellegrini.
Escobar detalló que al momento de la detención se realizó el correspondiente palpado preventivo, aunque no se logró encontrar el arma de fuego presuntamente utilizada durante el intento de robo.
No obstante, el sujeto fue demorado y quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por tentativa de robo agravado, mientras continúan las actuaciones para determinar la participación del segundo implicado y avanzar con la investigación del hecho.
Desde la Policía destacaron la importancia del llamado inmediato al 911 y la colaboración de la víctima para aportar datos precisos que permitieron concretar el procedimiento en cuestión de minutos.
Un nuevo hecho de violencia de género se registró durante la madrugada de este domingo en El Bolsón, donde una joven de 20 años debió ser asistida por personal policial y trasladada al hospital local luego de haber sido brutalmente agredida por su ex pareja.
Según informó el subcomisario Víctor Escobar, titular de la Comisaría 12, el primer llamado al sistema de emergencias 911 ingresó a la 1:55 de la madrugada, cuando una vecina solicitó auxilio alertando sobre una situación de violencia en contexto de género en un domicilio del barrio Esperanza.
De inmediato se despachó un móvil policial hacia el lugar, donde los efectivos se entrevistaron con la víctima, una joven de 20 años, quien relató que su ex pareja se había presentado en la vivienda y la había atacado físicamente con golpes de puño y patadas. Durante el violento episodio, además, el agresor provocó daños materiales dentro de la vivienda, entre ellos la rotura de un televisor.
Tras recibir la denuncia, el personal policial inició un operativo de búsqueda en inmediaciones del barrio para dar con el sospechoso, aunque en un primer momento no lograron ubicarlo.
Mientras tanto, la joven fue asistida por los uniformados y trasladada al hospital de El Bolsón, donde recibió atención médica y las primeras curaciones. De acuerdo a lo detallado por Escobar, la víctima permaneció en observación, aunque no fue necesario dejarla internada y posteriormente recibió el alta médica.
Sin embargo, la situación volvió a agravarse horas más tarde. Cerca de las 3:30 de la madrugada se registró un nuevo llamado de emergencia, alertando que el mismo agresor había regresado al domicilio. En esta segunda ocasión, el sujeto habría arrojado piedras contra la vivienda y amenazado con prender fuego el lugar, generando una situación de extrema tensión y temor para la víctima.
Ante esta nueva intervención, efectivos policiales acudieron nuevamente al domicilio y esta vez lograron demorar al agresor en flagrancia. El joven, también de 20 años, fue trasladado a la unidad policial y quedó detenido, imputado por los delitos de lesiones, daño y amenazas en contexto de violencia de género.
Desde la policía remarcaron la importancia de denunciar de inmediato este tipo de situaciones para activar los protocolos de asistencia y protección a las víctimas.
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