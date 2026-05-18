Rápido accionar policial permitió detener a un sospechoso tras un intento de robo, y un detenido por violencia de género.



Un rápido y eficiente operativo desplegado por personal de la Comisaría 12 de El Bolsón permitió la detención de un hombre sospechado de haber participado en un intento de robo agravado ocurrido en inmediaciones de Plaza de los Maestros, en pleno casco urbano de la localidad. Tambien en otro hecho se detuvo a una persona por violencia de género. Un rápido y eficiente operativo desplegado por personal de la Comisaría 12 de El Bolsón permitió la detención de un hombre sospechado de haber participado en un intento de robo agravado ocurrido en inmediaciones de Plaza de los Maestros, en pleno casco urbano de la localidad. Tambien en otro hecho se detuvo a una persona por violencia de género.





Según informó el subcomisario Víctor Escobar, titular de la unidad policial local, el hecho se registró alrededor de las 11:57, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre un robo en proceso en la zona de avenida Sarmiento, entre las calles Güemes y Ameghino, frente a la conocida Plaza de los Maestros.

De acuerdo al relato policial, la víctima se encontraba junto a un amigo en las inmediaciones del espacio público cuando fue interceptada por dos hombres. En ese contexto, uno de los sujetos habría exhibido un arma de fuego tipo revólver con intenciones de concretar el robo del teléfono celular del damnificado.

Siempre según la información oficial, se produjo un forcejeo entre la víctima y el agresor mientras intentaban arrebatarle el dispositivo móvil. En medio del enfrentamiento, el denunciante logró resistirse, aunque antes de escapar uno de los atacantes lo habría golpeado en el rostro con la culata del arma.





Tras recibir la denuncia y con las características físicas y de vestimenta aportadas por la víctima, personal policial montó un operativo cerrojo en distintos sectores cercanos al lugar del hecho. Como resultado del rápido despliegue, uno de los sospechosos fue localizado en la intersección de calles Brown y Pellegrini.





Escobar detalló que al momento de la detención se realizó el correspondiente palpado preventivo, aunque no se logró encontrar el arma de fuego presuntamente utilizada durante el intento de robo.





No obstante, el sujeto fue demorado y quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por tentativa de robo agravado, mientras continúan las actuaciones para determinar la participación del segundo implicado y avanzar con la investigación del hecho.





Desde la Policía destacaron la importancia del llamado inmediato al 911 y la colaboración de la víctima para aportar datos precisos que permitieron concretar el procedimiento en cuestión de minutos.



Detuvieron a un joven tras una violenta agresión en contexto de género en barrio Esperanza. Detuvieron a un joven tras una violenta agresión en contexto de género en barrio Esperanza.