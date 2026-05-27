Río Negro avanza con un plan integral de gestión del riesgo

El proyecto consolida años de trabajo provincial frente a una realidad que no da tregua: un clima que cambia y que golpea cada vez más fuerte sobre la producción. Entre 2010 y 2026, Río Negro registró 810 declaraciones de emergencia agropecuaria.







La sequía encabeza la lista con 253 eventos, seguida por el granizo con 108 y las heladas con 94. Y el horizonte no mejora: los estudios incorporados al programa muestran temperaturas en aumento, precipitaciones que cayeron hasta un 25% por debajo del promedio histórico en algunas zonas, y tormentas eléctricas cada vez más frecuentes que provocan igniciones por rayos.

"Río Negro tiene agua, sol y tierra, pero también tenemos la responsabilidad de garantizarles a nuestros productores más herramientas frente a contingencias climáticas cada vez más frecuentes. Gestionar el riesgo también es cuidar la producción, el trabajo y el arraigo en cada región de la provincia", señaló el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy.





Además destacó que este proyecto "es parte de una política de Estado que el Gobernador Alberto Weretilneck viene impulsando para que cada rincón de la provincia tenga las condiciones necesarias para producir, crecer y quedarse".





Prevención de incendios

En incendios, los números cuentan una historia que ya nadie puede ignorar. En la última década, las intervenciones del SPLIF bajaron de 688 a 160 por temporada gracias al trabajo preventivo y la articulación institucional. Pero al mismo tiempo, las condiciones climáticas vienen generando incendios cada vez más agresivos y destructivos.





Las altas temperaturas, la disminución de precipitaciones, los fuertes vientos y el aumento de tormentas eléctricas provocan eventos extremos, con mayor velocidad de propagación e impacto sobre el territorio. En la Patagonia norte, además, el crecimiento de las áreas de interfase entre zonas urbanas y rurales aumenta el riesgo y las consecuencias sociales y productivas de cada incendio.





El incendio Cuesta del Ternero en 2020/2021 arrasó 6.681 hectáreas con un costo operativo de más de U$S 6,7 millones. Los Manzanos en 2023/2024 quemó 12.389 hectáreas de bosque nativo. Confluencia en 2024/2025 afectó 166 viviendas y 3.890 hectáreas con pérdidas cercanas al millón de dólares sin contar medios aéreos. En total, en ese período ardieron más de 105.000 hectáreas de monte en la zona Andina.







Río Negro viene invirtiendo sostenidamente en el SPLIF: más brigadistas, medios aéreos, equipamiento moderno y mejoras en las centrales de Bariloche, El Bolsón y General Conesa. Con el financiamiento del BID, ese esfuerzo da un salto de escala.

También se ampliarán las tres centrales con centros de capacitación, talleres, módulos de logística y helipuntos, y se incorporarán vehículos 4x4 con cisterna, motobombas, maquinaria para reducción de combustible vegetal, cámaras de detección, conectividad satelital y estaciones meteorológicas. También se prevé capacitación especializada en sistemas de alerta temprana y prevención de incendios de comportamiento extremo, con intercambio de experiencias con los equipos GRAF de España.





Se ampliarán las tres centrales con centros de capacitación, talleres, módulos de logística y helipuntos, y se incorporarán vehículos 4x4 con cisterna, motobombas, maquinaria para reducción de combustible vegetal, cámaras de detección, conectividad satelital y estaciones meteorológicas. También se prevé capacitación especializada en sistemas de alerta temprana y prevención de incendios de comportamiento extremo, con intercambio de experiencias con los equipos GRAF de España.





Sequia y nevadas

En la Región Sur y precordillera, la sequía y las nevadas extraordinarias golpean año tras año a los productores ganaderos. La Provincia viene acompañando esa realidad desde hace tiempo con distribución de forraje, financiamiento de emergencia, asistencia técnica y logística territorial.

El proyecto da un paso más: incorpora perforadoras, bombas solares, reservorios, maquinaria y vehículos para llegar a los parajes más alejados y garantizar el acceso al agua. A eso se suman herramientas financieras que se articulan con el CFI, organismos nacionales y distintas entidades bancarias para que los productores puedan invertir y producir con mayor previsibilidad.





Antigranizo



El tercer eje del proyecto apunta al sector frutícola, que acumuló 29 eventos de granizo entre 2010 y 2026, siendo la actividad más castigada históricamente por ese fenómeno. La respuesta es concreta: asistencia financiera para incorporar malla antigranizo en 40 establecimientos productivos de los valles irrigados, con un máximo de 10 hectáreas por explotación y una cobertura total de 400 hectáreas. Una inversión que protege la fruta, estabiliza la producción y cuida la economía de las familias que viven de ella.

Río Negro avanza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un proyecto integral de gestión del riesgo productivo que busca fortalecer las principales actividades agropecuarias frente a sequías, nevadas, incendios forestales y granizo.La iniciativa forma parte del programa de Desarrollo Productivo Rural y contempla una inversión de U$S 18 millones destinada a infraestructura, equipamiento, asistencia técnica y fortalecimiento institucional para acompañar a productores, comunidades rurales y organismos que intervienen ante emergencias climáticas.De esta manera, la semana pasada concluyeron las consultas públicas del proyecto en distintas localidades de la provincia, instancia participativa requerida para avanzar con su evaluación integral ante el BID.