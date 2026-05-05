Río Negro, cuarto mejor salario docente del país y sobre la inflación

El Gobierno de Río Negro rechazó el paro convocado por la conducción del gremio UNTER al considerar que no existe justificación para la medida, en un contexto donde los salarios docentes crecieron en promedio un 65% por encima de la inflación en los últimos dos años y posicionan a la provincia con el cuarto mejor sueldo del país.

La medida de fuerza dispuesta por la conducción de UNTER resulta injustificada. Se adopta nuevamente una postura de confrontación en medio de un proceso de diálogo, con salarios que se actualizan automáticamente por inflación. Esta decisión perjudica directamente a miles de estudiantes, dejándolos sin clases, sin acceso a la alimentación y afectando seriamente la organización de las familias rionegrinas.

Frente a estos datos, está claro que el paro responde exclusivamente a una decisión política e ideológica, sin sustento en la realidad salarial, que busca forzar un escenario de confrontación con el Gobierno y desatiende deliberadamente las consecuencias sobre los estudiantes y las familias rionegrinas.

Salarios, por encima de la inflación

Entre enero de 2024 y abril de 2026, los salarios docentes aumentaron en promedio un 278%, superando la inflación acumulada en ese mismo período, que fue del 213%. Es decir, los haberes crecieron un 65% por encima de la inflación, lo que confirma que no hubo pérdida de poder adquisitivo, sino una mejora real sostenida en el tiempo.

Algunos ejemplos de evolución salarial por cargo (enero 2024 a marzo 2026):

* Maestro de grado sin antigüedad: de $347.408 a $1.247.338 (+259%)

* Maestro jornada completa (100% antigüedad): de $637.052 a $2.339.650 (+267%)

* Director de escuela (jornada completa, 100% antigüedad): de $747.334 a $3.243.055 (+333%)

* Instructor escuela agropecuaria (jornada simple, 100% antigüedad): de $425.264 a $1.569.994 (+269%)

* Profesor nivel superior (20 hs): de $455.794 a $1.601.197 (+251%)

Los cuartos mejores salarios del país

Este posicionamiento ubica a Río Negro como la cuarta provincia con mejores salarios docentes del país, consolidando una política salarial sostenida, con orden y previsibilidad, en un contexto nacional complejo donde muchas jurisdicciones no logran sostener el poder adquisitivo de sus docentes.

Comparación nacional (salario docente mínimo aproximado):

* Santa Fe – $1.336.000

* Neuquén – $1.274.000

* Tierra del Fuego – $1.272.000

* Río Negro – $1.240.000

* Santa Cruz – $1.210.000

* Santiago del Estero – $1.130.000

Este esquema salarial se sostiene en paralelo con una fuerte inversión para garantizar el funcionamiento de los comedores escolares, el transporte y el mantenimiento edilicio de los establecimientos, además de sostener el nivel de obra pública con nuevas escuelas y mejoras permanentes.

Además, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos viene implementando medidas concretas que mejoran las condiciones del sistema: se incrementó el tope de kilómetros en la compensación por movilidad docente, se absorbió con recursos provinciales el ex FONID a través del Complemento Rionegrino ante la ausencia de financiamiento nacional y se avanzó en la creación y refuncionalización de cargos para acompañar trayectorias, con eje en la alfabetización.

En ese mismo sentido, se impulsa una política de formación vinculada al futuro productivo de la provincia, con capacitaciones para docentes y estudiantes en articulación con la industria del gas y el petróleo, junto a trayectos de inglés para docentes y estudiantes de 5° y 6° año. Se suman además dispositivos de orientación vocacional, el pago de becas a estudiantes terciarios y universitarios y la titularización de más de 100 cargos supervisivos

Por todo esto, el Gobierno de Río Negro ratifica su rumbo: salarios que le ganan a la inflación, inversión sostenida en educación y un Estado presente que garantiza el funcionamiento del sistema educativo.