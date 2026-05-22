“Río Negro empieza a escribir su historia como provincia energética”

Al respecto, Confini afirmó que la audiencia pública por el Gasoducto Dedicado Tratayén–San Antonio Oeste marca un nuevo paso en el proceso de transformación productiva que vive la provincia, con proyectos estratégicos vinculados al gas, el petróleo y el desarrollo del GNL en el Golfo San Matías.





“Hace tres años nada de todo esto existía. Hoy tenemos tres grandes proyectos. Esto es el inicio no solamente de una nueva actividad económica en la costa: a partir de acá empezamos a escribir la historia de la provincia de Río Negro como productores energéticos”, expresó durante su intervención en la audiencia pública realizada en San Antonio Oeste.

Una obra estratégica para conectar Vaca Muerta con el Golfo

El Gasoducto Dedicado Tratayén–San Antonio Oeste representa una inversión estratégica estimada en 1.300 millones de dólares y fue diseñado para conectar los recursos de Vaca Muerta con el Golfo San Matías. La obra tendrá una extensión aproximada de 472,5 kilómetros, de los cuales 443,5 kilómetros atravesarán Río Negro y 29 kilómetros estarán ubicados en Neuquén.





El sistema contará con una cañería de acero al carbono de 36 pulgadas de diámetro, con capacidad nominal de transporte de 28 millones de metros cúbicos estándar por día, y operará con una presión máxima admisible de 98 kg/cm²g. Además, incluirá la Planta Compresora Allen, con tres turbocompresores y una capacidad instalada aproximada de 70.000 HP, y una Estación de Medición fiscal en San Antonio Oeste, destinada a la transferencia de custodia hacia las plantas de licuefacción.

Más empleo, proveedores y oportunidades rionegrinas

Confini remarcó que el Gobierno Provincial trabaja para que los beneficios de esta nueva etapa productiva lleguen a trabajadores, empresas y comunidades rionegrinas.





“La decisión estratégica del Gobierno de la Provincia es darles la oportunidad y las ventajas comparativas a los trabajadores y a las empresas para que puedan ser competitivos y partícipes importantes, necesarios e indispensables en cada uno de estos proyectos”, sostuvo.





En ese sentido, destacó las acciones de capacitación laboral junto a sindicatos y organismos provinciales, además del fortalecimiento del registro de proveedores rionegrinos, que ya reúne a cientos de empresas con potencial para integrarse a la cadena de valor energética.





“Tenemos un registro de proveedores rionegrinos con más de 490 empresas. De esas 490 empresas hay muchas que hoy están trabajando en el proyecto VMOS y en el proyecto de Southern Energy”, indicó Confini, al señalar que la participación local permite que los recursos generados por las nuevas inversiones queden en la provincia y motoricen la economía de las ciudades.

La infraestructura prevista incorpora sistemas de seguridad operativa y ambiental, entre ellos una red de fibra óptica, un sistema de control SCADA centralizado, válvulas de bloqueo automático cada 32 kilómetros y trampas de scraper cada 100 kilómetros. Según las proyecciones técnicas, la puesta en marcha se estima para abril de 2028, habilitando la exportación continua de GNL al mercado global.





“No es que existe una actividad y dejan de existir otras. Tenemos turismo relacionado al Golfo, pesca, actividades agrícolas y exportación de frutas. Esto lo que hace es sumar una nueva actividad y no echar por la borda el resto de las actividades”, afirmó.





Una provincia en marcha

La funcionaria remarcó que estos proyectos son posibles por una decisión política sostenida del Gobierno de Río Negro para generar condiciones económicas, jurídicas y legales que permitan atraer inversiones estratégicas.





“Si no hubiese estado la decisión estratégica del Gobernador de generar las condiciones económicas, jurídicas y legales para que estos proyectos puedan anclarse en nuestra provincia, esto no hubiese sucedido”, sostuvo Confini.

Finalmente, convocó a la comunidad, a los trabajadores y al sector privado a apropiarse de este proceso y formar parte de la nueva etapa energética de Río Negro.





“Estos proyectos no son de la provincia, no son solo del Gobernador, no son solo de la Secretaría de Energía y Ambiente: son de cada uno y cada una de ustedes”, concluyó.

La Secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini, destacó que el gasoducto Tratayén–San Antonio Oeste forma parte de una decisión estratégica del Gobierno Provincial para consolidar a Río Negro como protagonista del desarrollo energético nacional.