Río Negro fortaleció la capacitación sobre residuos especiales en El Bolsón

En el marco de la Jornada “Los residuos de nuestra ciudad”, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático acompañó espacios de formación y concientización sobre gestión de residuos peligrosos y especiales, promoviendo herramientas concretas para el cuidado ambiental en la región.

En el marco de la 1º Jornada “Los residuos de nuestra ciudad”, desarrollada en El Bolsón por el Día Mundial del Reciclaje, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro participó con una instancia de capacitación y concientización vinculada a la gestión de residuos especiales y peligrosos.

Durante la actividad se trabajaron conceptos fundamentales para fortalecer el manejo responsable de residuos, abordando su clasificación, los riesgos asociados a residuos peligrosos y las diferencias entre relleno sanitario y relleno de seguridad. Además, se brindó información sobre el marco legal vigente, la Ley Provincial Nº 3.250 y el funcionamiento del sistema SIGA Residuos Especiales.

La capacitación permitió acercar herramientas concretas a instituciones, profesionales, empresas y vecinos, promoviendo mayor conocimiento sobre las responsabilidades de los generadores y la correcta disposición de residuos que pueden generar impactos negativos en la salud y el ambiente.

En este sentido, desde la Secretaría se destacó la importancia de avanzar en políticas públicas que fortalezcan la educación ambiental y la gestión integral de residuos en toda la provincia, generando comunidades más sustentables y conscientes.



La Ley Provincial Nº 3.250 regula en Río Negro la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos especiales, con el objetivo de minimizar su peligrosidad y reducir el impacto ambiental. A través de estas acciones, el Gobierno Provincial continúa consolidando un modelo de gestión ambiental basado en la prevención, la capacitación y el trabajo articulado con los municipios.

La presencia provincial en esta jornada reafirma el compromiso de acompañar a cada localidad con herramientas concretas para el cuidado del ambiente, fortaleciendo políticas que prioricen la salud de los rionegrinos y el desarrollo sustentable de la provincia.