Se dictó un nuevo curso de manipulación de alimentos en el Camping Municipal de El Hoyo

La municipalidad de El Hoyo, en conjunto con Salud Ambiental de la provincia, fortalecen los trabajos para generar mayores condiciones de seguridad en los comercios locales. En este marco, unas 50 personas participaron del curso de seguridad e higiene en la producción y manipulación de alimentos.





Se estudiaron 7 módulos teóricos sobre generalidades; alimentos seguros; claves de inocuidad; plagas y basuras; enfermedades de transmisión por alimentos, entre otros.





Los concurrentes recibirán su carnet de manipulador/a nacional con validez por 3 años, lo que les permite trabajar en sus emprendimientos gastronómicos o ser contratados generando mayores oportunidades laborales. Quienes necesitaban renovarlo pudieron presentarse únicamente a rendir el examen final.





Las capacitaciones fueron dictadas por la Sub Secretaría de Salud Ambiental de la Provincia del Chubut, Delegación Oeste con el biólogo Fabián Árgel, el Ing. Daniel Perrone, el Médico Veterinario Jorge Díaz y la Técnica Paola Bulchi.