Secuestraron un vehículo "poncho" en la Planta de Verificación

Todo comenzó cuando un ciudadano se presentó en la repartición con la documentación del vehículo para realizar el trámite de verificación. A primera vista, nada llamaba la atención: tanto el número de motor como el de chasis resultaron sin adulteraciones y coincidían con los papeles presentados. Pero un examen más detallado de la cabina cambió el panorama por completo.





Los inspectores hallaron una plaqueta metálica en el parante de la puerta derecha y un sticker de seguridad en el sector izquierdo que dejaban en evidencia que la cabina no correspondía al vehículo original. Para reforzar la sospecha, también se detectaron indicios de que un segundo sticker había sido suprimido deliberadamente en el parante derecho.





La investigación determinó que se trataba de un "poncho", modalidad delictiva que consiste en colocar la cabina de un vehículo sobre otro diferente. En este caso, una estructura modelo 2013 había sido montada sobre un chasis correspondiente al año 2007, sin que pudiera establecerse la procedencia de la pieza incorporada.





La maniobra no solo constituye una irregularidad administrativa. Según la Ley Nacional 25.761 sobre desarmado de automotores y venta de autopartes y su decreto reglamentario 744/2004, la cabina de un vehículo no es considerada una autoparte recuperable, por lo que su comercialización o reemplazo independiente está expresamente prohibido.





La fiscalía de turno fue notificada de inmediato y dispuso el inicio de actuaciones por presunta infracción al artículo 289, inciso 3°, del Código Penal, que contempla la adulteración o supresión de identificación de vehículos. El responsable del rodado fue imputado formalmente, y el utilitario quedó secuestrado en dependencias de la Policía de Río Negro.

Un utilitario Iveco Daily presentaba una cabina de 2013 montada sobre un chasis de 2007. La anomalía fue descubierta por personal de la planta durante un control de rutina.Personal de la Planta de Verificación Técnica Vehicular de Bariloche descubrió una presunta maniobra fraudulenta sobre un vehículo utilitario que ingresó para su revisión habitual. El rodado, una Iveco Daily tipo chasis con cabina, fue secuestrado y la causa quedó en manos de la Justicia.