Talleres gratuitos para adultos mayores en El Hoyo

Se confirmaron nuevas propuestas gratuitas para adultos mayores (+60) en la Casa Amarilla de la plaza Antiguos Pobladores de la localidad.





Está es la grilla de actividades grupales e individuales:





▪️Grupales

-Folclore: Sábados, de 19:00 a 20:30 hs, a cargo de Magalí Delgado, Info: 2944 710397.

-Canto: Miércoles, de 17:00 a 19:00 hs, a cargo de Juan Carlos Resio, Info: 2944 516946.

-Yoga: Lunes y Jueves, de 9:30 a 11:30 hs, a cargo de Mónica Logia, Info: 280 4 516164.

-Gimnasia: Miércoles, de 18:00 a 19:30 hs, a cargo de Vanesa Medina, Info: 2945 695493.

-Tango: Lunes, de 16:00 a 18:00 hs, a cargo de Carol y Julio, Info: 2944 370350.





▪️Individuales

-Reiki: Viernes, de 15:00 a 17:00 hs, a cargo de Cristina Maso, info: 2944 777057.

-Podología: Miércoles, de 14:00 a 16:00 hs, a cargo de Ailén Tilber, Info: 2944 399087.

-Masajes: Lunes, de 12:00 a 14:00 hs, a cargo de Sebastián Chatruc, Info: 2944 901264.