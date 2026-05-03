San Carlos de Bariloche celebró sus 124 años con la presencia del Gobernador Alberto Weretilneck, quien ratificó “el compromiso de la provincia de Río Negro” con la ciudad y destacó el trabajo conjunto que se viene desarrollando con el Municipio: “Es absolutamente impensado andar por dos caminos distintos”.

Acompañado por el Intendente Walter Cortés, el Gobernador destacó el buen vínculo con el Municipio: “Hoy podemos consensuar todos los temas, incluso desde miradas distintas, pero con un objetivo concreto: que los barilochenses estén mejor”, afirmó.

Weretilneck puso en valor la identidad de la ciudad y el rol de su comunidad en la construcción colectiva. “Si hay algo que caracteriza a Bariloche es su fortaleza”, señaló, y remarcó el valor de la participación comunitaria en la toma de decisiones.

En ese sentido, subrayó el lugar que ocupa la ciudad dentro de la provincia. “Es nuestra principal ciudad, la que nos da identidad, la que genera dinamismo”, expresó, y ratificó “el compromiso de la provincia de Río Negro con nuestra principal ciudad”.

Por su parte, el Intendente Walter Cortés agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial y destacó la importancia del trabajo conjunto. “Quiero agradecer al Gobernador, que nos acompaña de manera permanente, entendiendo que el desarrollo de Bariloche es motor de la provincia”, expresó.

Cortés también destacó el perfil de la ciudad y su proyección en un contexto complejo. “En estos 124 años dejamos de ser un pequeño asentamiento para convertirnos en un faro del turismo nacional y en un polo científico y tecnológico de vanguardia”, afirmó.

Trabajo conjunto y obras en marcha

Luego, en contacto con la prensa, Weretilneck repasó el avance de obras en la ciudad, como el acceso al aeropuerto, la obra de agua del lago Gutiérrez —para garantizar el servicio a más de 75.000 familias—, la puesta en marcha de los pisos 2 y 3 del hospital y la construcción de una nueva Escuela Secundaria en el kilómetro 19, entre otras iniciativas con financiamiento mayoritariamente provincial.

El Gobernador remarcó que este escenario es resultado del trabajo coordinado entre ambas jurisdicciones. “Es un muy buen momento de entendimiento. En una época de crisis, de falta de recursos y de retiro de Nación, es clave que Provincia y Municipio trabajen juntos”, sostuvo.

En el marco del aniversario, se reconoció el esfuerzo de los pioneros que dieron origen a la ciudad, destacando el valor de quienes, en condiciones adversas, construyeron el Bariloche actual y su identidad.