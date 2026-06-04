Abren inscripciones para un taller gratuito de diseño y planificación de huertas familiares en El Bolsón



La Secretaría de Producción y Empleo de El Bolsón informó que se encuentran abiertas las inscripciones para participar de un taller teórico destinado a vecinos interesados en diseñar y planificar su propia huerta doméstica, una propuesta que busca fomentar la producción de alimentos saludables y el aprovechamiento de los espacios de cultivo en el hogar. La Secretaría de Producción y Empleo de El Bolsón informó que se encuentran abiertas las inscripciones para participar de un taller teórico destinado a vecinos interesados en diseñar y planificar su propia huerta doméstica, una propuesta que busca fomentar la producción de alimentos saludables y el aprovechamiento de los espacios de cultivo en el hogar.





La capacitación estará a cargo de la técnica Agustina Carrasco y se desarrollará los sábados 27 de junio y 4 de julio, en el horario de 10 a 13, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Barrio Irigoyen, ubicado en Cacique Linares 1058.





Durante las jornadas, los participantes podrán adquirir conocimientos sobre el diseño de huertas adaptadas a las características de cada espacio, los gustos y necesidades de cada familia. Además, se abordarán aspectos relacionados con la planificación de los cultivos, el diseño de canteros y la incorporación de plantas aromáticas y medicinales, con el objetivo de optimizar cada rincón disponible para la producción.





La iniciativa se enmarca en un proyecto de trabajo social impulsado por la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), que tiene como finalidad fortalecer la Huerta Comunitaria que funciona en el SUM del Centro Cultural Barrio Irigoyen, promoviendo prácticas sustentables y el desarrollo de espacios comunitarios de producción de alimentos.





Desde la organización destacaron que esta propuesta constituye una oportunidad para quienes desean iniciarse en la horticultura familiar o mejorar sus conocimientos sobre planificación y manejo de huertas, preparándose para la temporada de primavera, cuando se realizarán las actividades prácticas vinculadas a la siembra y el cultivo.





Las personas interesadas en participar pueden inscribirse comunicándose al teléfono 2944-576023 o acercándose a la oficina de la Secretaría de Producción y Empleo, ubicada en la Galería Los Pioneros de El Bolsón.





La convocatoria está abierta a toda la comunidad y busca incentivar la producción local de alimentos, el autoconsumo y la generación de espacios de encuentro y aprendizaje en torno a la agricultura familiar.