Enfocar RN ya entregó más de 1.200 lentes gratuitos en Bariloche

En este sentido, en la continuidad del programa, esta semana las atenciones se desarrollan en las escuelas 187 y 374 de la localidad Andina.





Enfocar RN es un programa llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Humano con el objetivo de eliminar las barreras económicas y geográficas que históricamente dificultaron el acceso a la salud visual.

En este marco, durante estos cuatro días de atención cientos de familias se convocaron en la Escuela 310, el Centro Cultural Ruka Che y la Escuela 187 para realizarse controles oftalmológicos y recibir sus lentes totalmente gratis. En el cuarto día de trabajo se entregaron 190 lentes lo que suma un total de 1.200 desde el inicio de esta propuesta sin precedentes.





El programa continúa durante este martes y miércoles en la Escuela 374 y durante todo junio se prevé un recorrido por otros siete establecimientos educativos de Bariloche alcanzando a un total de 24 barrios.

Luego, las unidades móviles seguirán su rumbo con sus consultorios y laboratorios oftalmológicos hacia el resto de las regiones Andina y Sur, el Alto Valle, Valle Medio, Valle Inferior, y la Zona Atlántica.





De esta manera, en un contexto nacional marcado por restricciones presupuestarias, retracción de programas sociales y dificultades económicas para amplios sectores de la población el Gobierno de Rio Negro asegura el acceso a la salud visual de todas las rionegrinas y rionegrinos en cada rincón de la provincia.

El programa de salud visual Enfocar RN, impulsado por el Gobierno de Río Negro, ya superó los 1.200 lentes entregados en Bariloche. Con más de 6.000 personas inscriptas, la iniciativa continúa acercando controles oftalmológicos y soluciones a miles de familias rionegrinas.