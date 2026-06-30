Río Negro invierte en inclusión y Educación Especial

La decisión forma parte de un rumbo de gestión que busca garantizar más derechos y mejores condiciones para que las y los estudiantes con discapacidad puedan aprender, trasladarse, participar de la vida escolar y proyectar su futuro con mayor autonomía.





En este marco, la Provincia entregó minibuses adaptados a todos los Consejos Escolares, adquiridos con fondos del Bono VMOS, creado a partir del acuerdo logrado por el Gobernador Alberto Weretilneck con las empresas vinculadas al oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). De esta manera, los recursos generados por la nueva etapa productiva de Río Negro vuelven en respuestas concretas para las comunidades educativas.

La Secretaria Técnica de la Dirección de Educación Inclusiva, Orientación Técnica y Educación Especial, Maricel Entraigas, destacó que esta medida permite “no solamente que los estudiantes lleguen a las escuelas, sino también abrirse a propuestas comunitarias, culturales y deportivas”.





El plan de infraestructura escolar también registra avances en distintas localidades. Ya finalizaron los trabajos en la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral N° 3 de Allen; continúa la obra en la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral N° 6 de Bariloche; y se trabaja en las planificaciones para la Escuela Especial N° 5 de Villa Regina, la Escuela Especial N° 4 de Cipolletti y la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral N° 1 de Viedma.

Comunicación sin barreras

Otra de las iniciativas impulsadas por el Ministerio es el proyecto piloto de Lengua de Señas Argentina, que se desarrolla en Viedma en la Escuela Primaria N° 347 y en la ESRN N° 18.





Entraigas valoró la recepción de la propuesta por parte de estudiantes y comunidades educativas, y explicó que el objetivo es ampliar las formas de comunicación dentro de las escuelas. “La discapacidad no es una barrera. Tenemos que generar las condiciones para que la comunicación pueda darse en todos los aspectos y asumir esa responsabilidad como sociedad”, señaló.

Más herramientas para el futuro

Como parte del fortalecimiento de la Educación Especial, el Ministerio también entregó insumos y elementos de trabajo destinados a los talleres de las escuelas cooperativas y laborales de toda la provincia.

Estas acciones buscan acompañar las trayectorias educativas, fortalecer la autonomía de los estudiantes y brindar herramientas concretas para su desarrollo personal, social y laboral.





“En lo que hace a la discapacidad, la Provincia viene acompañando y sosteniendo fuertes avances en Educación Especial, con un compromiso que involucra a toda la comunidad y al sistema educativo”, concluyó Entraigas.

El Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, consolida una política sostenida para la Educación Especial y la inclusión educativa, con inversión provincial, obras de infraestructura, transporte adaptado, proyectos pedagógicos y herramientas de formación laboral.