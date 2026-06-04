Se concretó la entrega de las últimas casas tras el incendio de Puerto Patriada

A casi cuatro meses de finalizado el incendio que inició el 5 de enero, el gobernador del Chubut, Ignacio ”Nacho” Torres, y el intendente de El Hoyo, César Salamín, entregaron las llaves de las últimas viviendas.





Al entregar la última casa, el gobernador destacó: “No se trata solamente de reconstruir una vivienda, sino de ayudar a reconstruir la vida de quienes perdieron todo”, y continuó: “Cumplimos con la palabra y con el compromiso que asumimos desde el primer día: que cada familia pudiera volver a tener un hogar antes del invierno. Hoy podemos decir que esa promesa es una realidad”.





Salamín remarcó “la rapidez con la que pudimos sacar este proyecto adelante y dejar listas las casas demuestra el compromiso de la provincia para nuestra localidad”, y destacó: “Estamos muy contentos con el resultado final, queríamos tener las casas listas antes del invierno y ya entregamos la última”.





El proyecto original estipulaba la construcción de 13 viviendas, las cuales se fueron entregando de forma escalonada, las primeras se entregaron a dos meses de iniciado el incendio y en la tarde de ayer se entregaron las últimas dos.









Así, siguiendo el cronograma estipulado, las familias damnificadas van a contar nuevamente con su hogar antes del inicio del invierno.





En esta última etapa, se entregaron 2 viviendas en Pedregoso y 5 en Patriada. De esta manera, todas las familias tienen sus viviendas en tiempo y forma luego de la emergencia ígnea de enero pasado.





Las unidades habitacionales cuentan con una superficie de 40 m² distribuidos en planta baja, con dos dormitorios e instalaciones eléctricas y sanitarias completas. Incluyen pisos cerámicos y un equipamiento que comprende bacha, bajo mesada, cocina de cuatro hornallas con horno de ladrillos refractarios, artefactos de baño y tanque de agua con bomba. Además, disponen de sistema de calefacción de combustión lenta y termo tanque de alta recuperación.