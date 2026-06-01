VMOS: Primer paso para el armado de las monoboyas

Arribó a las costas de Sierra Grande el buque Skandi Hera, con el primer cargamento de cadenas y anclas para comenzar las obras submarinas en Punta Colorada, el inicio del armado de las monoboyas para exportar petróleo. Así, se da el primer paso para un etapa clave del Oleoducto Vaca Muerta Sur.





“El futuro ya está frente a las costas de Río Negro”, destacó el gobernador Alberto Weretilneck.“No es una imagen más. Es una señal concreta de la transformación que está viviendo nuestra provincia”, sostuvo.





La carga de cadenas y anclas fue completada por YPF en Puerto Quequén y está destinada a la futura operación offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, en Punta Colorada. Según informó la compañía, los materiales serán instalados en el lecho marino por un buque especializado de la empresa noruega DOF Group ASA.





Esta infraestructura permitirá fijar la posición de las dos monoboyas que integrarán el sistema de exportación en altamar. Con esta etapa, el VMOS se acerca a completar la cadena que conectará la producción de Vaca Muerta con los mercados internacionales, con Río Negro como punto estratégico de salida al mundo.





“Este operativo moviliza a más de 120 técnicos y especialistas durante casi 250 días de trabajo, con tecnología de última generación y embarcaciones especialmente preparadas para instalar las estructuras que permitirán exportar la energía argentina al mundo desde Río Negro”, remarcó el Gobernador.

En esta primera campaña logística se movilizaron 6 anclas tipo High Holding Power, de aproximadamente 42 toneladas cada una, y 6 cadenas de fondeo de 400 metros de longitud, con un peso cercano a 72 toneladas por unidad. YPF informó que en un par de semanas habrá una segunda campaña con equipamiento de iguales características y cantidades.





Río Negro, en el centro del futuro energético





El avance del VMOS no es una obra aislada. Forma parte de un proceso de transformación productiva que Río Negro viene impulsando con planificación, presencia territorial y defensa de sus recursos.





Punta Colorada se consolida como un punto estratégico para la salida exportadora de la producción hidrocarburífera, con impacto en la logística, los servicios, la generación de empleo y el desarrollo de proveedores locales.





“Detrás de cada avance hay empleo, desarrollo, nuevas oportunidades para nuestras empresas y más movimiento para las comunidades de la región”, afirmó Weretilneck.





El Gobernador remarcó que la provincia transita una etapa histórica, con obras que empiezan a cambiar el perfil productivo rionegrino y abren nuevas oportunidades para las próximas décadas.





“Sabemos que falta. Pero también sabemos que estas son las obras que cambian el perfil productivo de una provincia para siempre”, expresó.





En ese sentido, el VMOS fortalece el rumbo de una provincia que se prepara para crecer, generar trabajo y ocupar un lugar central en la matriz energética argentina.





“Lo que hoy vemos frente a nuestras costas es mucho más que un barco. Es Río Negro ocupando un lugar central en el futuro energético de la Argentina”, concluyó Weretilneck.