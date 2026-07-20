Banacloy en La Rural: “Río Negro cobra más protagonismo que nunca”





Para el Ministro, la diversidad productiva es uno de los principales rasgos que distinguen a Río Negro dentro de la exposición y el resultado de un proceso sostenido durante la última década. “En los últimos 10 años logramos posicionar a la provincia fuertemente como una zona no sólo agrícola, sino también ganadera, y lo que traemos a esta exposición es la diversidad”, agregó.

Aseguró que “somos una de las provincias más diversificadas del país: la cordillera, el mar, la estepa y los valles. Son 204 mil kilómetros cuadrados llenos de productores, y eso es lo más importante que traemos a esta exposición y que la gente va a poder disfrutar”.





La Exposición Rural de Palermo vuelve a reunir a los principales referentes del agro argentino y, una vez más, Río Negro llega con una propuesta que refleja la diversidad de su matriz productiva. En un mismo espacio conviven alimentos, bebidas, artesanías, turismo, productores de distintas regiones y la genética ganadera desarrollada en la provincia, mostrando el trabajo que se realiza desde los valles hasta la cordillera, la estepa y el mar.El Ministro de Desarrollo Económico Productivo, Carlos Banacloy, invitó a recorrer el stand provincial y destacó la importancia de aprovechar una de las principales vidrieras del país para mostrar el potencial rionegrino: “Son 10 días, arrancamos el 16 y hasta el 26 nos van a poder visitar y recorrer nuestra provincia en un solo lugar, en el predio de La Rural de Palermo, con mucha presencia de nuestra producción de los valles, la estepa, la cordillera y, claramente, del mar. Sabemos que esta exposición es una vidriera nacional e internacional, y Río Negro va a ser más protagonista que nunca”.Banacloy señaló que esa transformación también se refleja en la presencia de reproductores de tres cabañas rionegrinas, de General Conesa y Viedma, en el crecimiento de la agricultura, en las nuevas áreas bajo riego, en las herramientas de financiamiento disponibles y en los proyectos de inversión que ya comenzaron a desarrollarse en la provincia. “Este es el lugar estratégico para terminar de cerrar todas estas cosas que están pasando en Río Negro”, afirmó.Por último, explicó que la participación en Palermo tiene un objetivo comercial concreto. Durante los diez días de la muestra, productores de distintos puntos de la provincia se irán turnando en el stand para exhibir y comercializar sus productos, generar nuevos contactos y abrir mercados. Muchos de esos vínculos, destacó, “continúan después de la exposición y se transforman en nuevas oportunidades comerciales para los emprendimientos rionegrinos”.