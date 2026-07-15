Brac destacó las tareas de limpieza en espacios verdes y pidió el compromiso de los vecinos para mantenerlos en condiciones



El responsable del área de Espacios Verdes de la Municipalidad de El Bolsón, Cristian Brac, brindó detalles sobre los trabajos de limpieza y mantenimiento que se llevan adelante en distintos sectores de la localidad, con especial énfasis en las márgenes del río Quemquemtreu, donde cuadrillas municipales realizan una intervención integral para recuperar y embellecer uno de los espacios públicos más utilizados por vecinos y visitantes. El responsable del área de Espacios Verdes de la Municipalidad de El Bolsón, Cristian Brac, brindó detalles sobre los trabajos de limpieza y mantenimiento que se llevan adelante en distintos sectores de la localidad, con especial énfasis en las márgenes del río Quemquemtreu, donde cuadrillas municipales realizan una intervención integral para recuperar y embellecer uno de los espacios públicos más utilizados por vecinos y visitantes.





Brac explicó que las tareas avanzan sobre ambas márgenes del río y que el resultado ya comienza a reflejarse en el paisaje. Según indicó, los trabajos incluyen una limpieza exhaustiva y continuarán hasta completar todos los sectores previstos, incluyendo parte del barrio Obrero.





Sin embargo, el funcionario manifestó su preocupación por algunas conductas que atentan contra el esfuerzo realizado por los trabajadores municipales. Relató que, apenas horas después de finalizar la limpieza en determinados sectores, algunas personas volvieron a arrojar residuos y bolsas con restos de césped, una situación que fue advertida incluso por vecinos que registraron los hechos en videos.





Brac lamentó este tipo de acciones y remarcó que la mayoría de los vecinos valora el trabajo que se está realizando y expresa su satisfacción al ver los espacios recuperados y en mejores condiciones. No obstante, señaló que existen casos aislados de personas que continúan utilizando esos lugares para desechar residuos, perjudicando el esfuerzo diario de las cuadrillas municipales.





En ese sentido, solicitó la colaboración de la comunidad para preservar los espacios públicos y pidió a quienes observen este tipo de situaciones que informen al Municipio. Aclaró que no se busca exponer públicamente a los responsables, sino contar con el acompañamiento de los vecinos para prevenir estas conductas y mantener limpios los sectores recuperados.





Finalmente, Brac destacó que el operativo de limpieza continuará en los próximos días hasta completar todos los sectores programados, con el objetivo de ofrecer espacios verdes más ordenados, seguros y agradables para el disfrute de toda la comunidad. Asimismo, insistió en que el cuidado del ambiente y de los espacios públicos es una responsabilidad compartida entre el Estado y los vecinos, y que solo con el compromiso de todos será posible conservar el importante trabajo que se viene realizando en distintos puntos de El Bolsón.