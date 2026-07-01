Coopetel continúa los trabajos de expansión de Fibra Óptica en la localidad de Lago Puelo

La ampliación de la red de fibra óptica avanza de acuerdo con lo planificado para esta temporada y permitirá extender el servicio a nuevos barrios del ejido urbano en las próximas semanas. Desde el lanzamiento del servicio en la localidad, Coopetel completó con éxito la cobertura de la zona Centro, Isla Centro e Isla Norte, donde ya cuenta con 100 servicios de Cuádruple Play activos.





"Estamos muy conformes con la experiencia de atención presencial en la Biblioteca Popular, en estos dos meses pudimos atender consultas a más de 150 vecinos y vecinas. Gran parte de quienes se acercaron contrataron alguno de nuestros servicios, y esperamos que la expansión de la red nos permita llegar a más hogares y comercios de Lago Puelo", destacó Juan Martearena, jefe de Atención al Público.





En relación con las obras de expansión y las próximas zonas de cobertura, el jefe de Telecomunicaciones, Jorge Mikaliunas, señaló: "Los trabajos avanzan según el cronograma previsto y estimamos que a principios de agosto las zonas de Villa del Lago y Ruta 16, entre la fábrica de Jauja y rotonda maderera, estarán habilitadas para incorporar nuevos usuarios."













Aviso importante:

Durante el mes de julio no estaremos realizando la oficina presencial en la Biblioteca Popular para atender las consultas de vecinos y vecinas de la localidad. La cooperativa retoma su atención presencial en el mes de agosto.





Vecinos interesados en el servicio y usuarios podrán hacer consultas, iniciar trámites y conocer más sobre el Cuádruple Play de Coopetel: internet por fibra óptica, televisión digital Sensa, telefonía fija y telefonía móvil a través del número de Whatsapp de Atención al Público: 2944 10-4463.

Continúa vigente la promoción lanzamiento: instalación sin costo, primer mes bonificado y 40% de descuento en las siguientes tres facturas.