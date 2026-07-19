El mundo se rinde a los pies del eterno capitán









No hicieron falta palabras. Apenas sonó el pitazo final en el MetLife Stadium, una imagen resumió el sentimiento de millones de argentinos: Lionel Messi, quebrado en llanto, después de haber dejado absolutamente todo en la final del Mundial 2026.

Conmovida por esa escena, la cuenta oficial de la Selección Argentina publicó un mensaje que emocionó al país: "Tus lágrimas son las nuestras, Capitán. Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo. ¡Te amamos para siempre, Leo!"

A los 39 años, el mundo vuelve a rendirse como nunca ante su talento, su inteligencia, su liderazgo y su inmensa calidad humana. Porque más allá de una derrota, Lionel Messi volvió a demostrar por qué es uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos.

Las imágenes de su carrera se mezclan en la memoria como una película inolvidable. Desde aquel joven que debutó en el Mundial de Alemania 2006 hasta el capitán que levantó la Copa América 2021, la Finalissima, la Copa del Mundo en Qatar 2022, una nueva Copa América y que volvió a llevar a la Argentina a disputar otra final del mundo en 2026.

También quedaron grabados los momentos más difíciles: las finales perdidas, las críticas injustas y aquel dolor de la Copa América Centenario, justamente en Nueva Jersey, cuando creyó que era tiempo de despedirse de la Selección. El fútbol, el destino y millones de argentinos hicieron que cambiara de decisión. Y gracias a eso llegaron los años más gloriosos de la historia del fútbol argentino.

Por eso estas lágrimas no representan una derrota. Representan el amor incondicional por una camiseta, el compromiso de quien jamás eligió el camino fácil y siempre cruzó el mundo para vestir la celeste y blanca.

Lionel Messi nos enseñó que la grandeza no se mide solamente por las copas levantadas, sino por la capacidad de levantarse después de cada caída, de volver a intentarlo y de seguir inspirando a generaciones enteras.

Hoy Argentina no llora solamente una final. Abraza al hombre que durante dos décadas convirtió cada partido en un motivo de ilusión y que escribió, con talento, humildad y sacrificio, la página más extraordinaria de la historia del fútbol argentino.

Gracias infinitas, capitán. Tu legado ya es eterno.



