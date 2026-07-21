El programa EnfoCAR llegó a El Manso para brindar atención oftalmológica y entrega de anteojos





Gracias a las gestiones realizadas por la Comisión de Fomento de El Manso, el Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de Río Negro acercó a la región el programa EnfoCAR, una iniciativa destinada a garantizar el acceso a la salud visual de los vecinos de la zona rural.

El comisionado de Fomento, Carlos Almansán, destacó la importancia de la llegada de este operativo, que permitirá a numerosos pobladores acceder a una consulta oftalmológica y, en muchos casos, retirarse ese mismo día con sus anteojos, dando respuesta a una necesidad histórica de quienes viven alejados de los grandes centros urbanos.

"Este programa viene a solucionar una necesidad esencial para la salud visual de mucha gente. Para muchos pobladores no existe otra posibilidad de acceder a una consulta con un oftalmólogo y salir ese mismo día con los anteojos que necesitan", expresó Almansán.

El jefe comunal también agradeció el acompañamiento del Gobierno de Río Negro y del Ministerio de Desarrollo Humano por hacer posible la llegada de este servicio a la región.

"Como responsables de la Comisión de Fomento y en nombre de toda la comunidad, estamos muy agradecidos con nuestras autoridades provinciales por llegar también a nuestra comuna y brindar este servicio tan necesario y esencial para nuestros vecinos", sostuvo.

La atención se desarrollará en la Escuela N.º 181 de El Foyel, a partir de las 9 de la mañana, donde el equipo del programa EnfoCAR recibirá a los vecinos que previamente hayan sido convocados para la evaluación oftalmológica.

Además, desde la Comisión de Fomento informaron que se dispuso un servicio de traslado para aquellas personas que no cuentan con movilidad propia o con los recursos necesarios para llegar hasta el lugar de atención, con el objetivo de garantizar que ningún vecino quede sin acceder a este importante beneficio.