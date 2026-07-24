FIT FOOD: el espacio donde la gastronomía también se convierte en destino



La próxima edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina volverá a reunir sabores, experiencias y propuestas gastronómicas en FIT FOOD, un sector pensado para marcas, destinos y empresas que buscan conectar con el público desde uno de los lenguajes más poderosos del turismo: la comida. Desde el 26 al 29 de septiembre en Bs As. La próxima edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina volverá a reunir sabores, experiencias y propuestas gastronómicas en FIT FOOD, un sector pensado para marcas, destinos y empresas que buscan conectar con el público desde uno de los lenguajes más poderosos del turismo: la comida. Desde el 26 al 29 de septiembre en Bs As.





La gastronomía ocupa un lugar cada vez más decisivo en la forma de viajar. Hoy, los sabores de un destino cuentan historias, despiertan deseo, construyen identidad y muchas veces se convierten en el motivo principal para elegir una experiencia. En ese escenario, FIT FOOD se consolida como un espacio estratégico dentro de la feria.

Este sector reúne propuestas culinarias, productos regionales, demostraciones, experiencias gastronómicas y activaciones pensadas para acercar la cultura de cada destino al público de una manera directa, sensorial y memorable. Para marcas, provincias, países, productores y empresas vinculadas al turismo gastronómico, representa una oportunidad única para ganar visibilidad, generar contacto y formar parte de uno de los recorridos más atractivos de FIT.





Además, en esta edición se realizará la VI edición del Campionato, una propuesta que vuelve a poner en escena el talento, la técnica y la pasión por la gastronomía, sumando movimiento, convocatoria y una experiencia diferencial para quienes visiten la feria.





FIT FOOD invita a los expositores a ser parte de un espacio donde el turismo se prueba, se comparte y se recuerda. Reservá tu lugar y llevá tu propuesta gastronómica al gran encuentro del turismo en América Latina.