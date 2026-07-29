Imputan y dejan preso a José Jafri, quien estuvo involucrado en la causa por el crimen de Otoño Uriarte



José Hiram Jafri, de 42 años, fue imputado por la Justicia y permanecerá en prisión preventiva durante cuatro meses, acusado de haber participado en un robo cometido en comercios de la localidad de Fernández Oro, a los que habría ingresado a través de un boquete realizado en los techos. El hombre es conocido por haber estado involucrado en la causa por el secuestro y asesinato de Otoño Uriarte, proceso en el que finalmente resultó absuelto junto a otros imputados. José Hiram Jafri, de 42 años, fue imputado por la Justicia y permanecerá en prisión preventiva durante cuatro meses, acusado de haber participado en un robo cometido en comercios de la localidad de Fernández Oro, a los que habría ingresado a través de un boquete realizado en los techos. El hombre es conocido por haber estado involucrado en la causa por el secuestro y asesinato de Otoño Uriarte, proceso en el que finalmente resultó absuelto junto a otros imputados.





La audiencia de formulación de cargos se desarrolló este martes en los tribunales de Cipolletti, donde el juez de Garantías Juan Pedro Puntel hizo lugar al pedido de la fiscal adjunta Laura Olea e imputó a Jafri por el delito de robo doblemente agravado por escalamiento, efracción y violación de domicilio. Además, ordenó que permanezca detenido con prisión preventiva durante cuatro meses, mientras avanza la investigación.





De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió durante la medianoche del domingo, cuando el imputado habría escalado un paredón de aproximadamente tres metros para acceder al techo de un comercio ubicado sobre calle Roca al 700. Allí habría realizado un agujero en la cubierta de chapa para ingresar al local y sustraer diversas prendas de vestir, entre ellas una remera, medias y una gorra. La investigación también sostiene que desde el entretecho habría accedido a otros dos comercios linderos, identificados como Milanga Nostra y Punto Sur.





La maniobra fue advertida cuando se activó la alarma de uno de los locales, lo que motivó el llamado de vecinos a la Comisaría 26 de Fernández Oro. Personal policial montó un operativo que culminó con la detención de Jafri en el patio de una vivienda cercana, luego de que, según la acusación, escapara por los techos descartándose de parte de los elementos sustraídos.





Durante la audiencia, el imputado manifestó su desacuerdo con la presencia de medios de comunicación en la sala, aunque tras dialogar con su defensora oficial, Silvana Ayenao, desistió de formular un planteo formal, dado que se trataba de una audiencia pública.





La fiscal Laura Olea sostuvo que la acusación se encuentra respaldada por una importante cantidad de pruebas, entre ellas los testimonios de cinco personas, las declaraciones de los efectivos policiales que participaron del procedimiento, los peritajes realizados por el Gabinete de Criminalística y las imágenes registradas por una cámara de seguridad de una biblioteca cercana, donde se observaría al acusado mientras escalaba hacia los comercios.





La defensa no cuestionó la formulación de cargos, aunque adelantó que presentará una versión diferente de los hechos en las próximas etapas del proceso o, eventualmente, durante un juicio oral. Sin embargo, sí se opuso al pedido de prisión preventiva y solicitó medidas alternativas, como el uso de una tobillera electrónica y la prohibición de acercamiento a testigos.





La Fiscalía argumentó que existían riesgos procesales suficientes para mantener al acusado detenido, señalando sus antecedentes penales, el peligro de fuga y la posibilidad de entorpecer la investigación o influir sobre los testigos, algunos de los cuales conocerían al imputado y manifestaron temor hacia él. El juez coincidió con esos argumentos y resolvió ordenar su alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Provincial durante el plazo de la investigación.





Jafri ya había adquirido notoriedad pública por haber sido uno de los cuatro imputados en la causa por el secuestro y femicidio de Otoño Uriarte. En ese expediente, tanto él como los demás acusados fueron finalmente absueltos por la Justicia.





En el marco de la investigación por el robo a los comercios también había sido detenido Luis María Cau, familiar de otro de los involucrados en el caso Otoño Uriarte. No obstante, la investigación determinó posteriormente que no había participado en el hecho, por lo que recuperó la libertad tras descartarse su vinculación con el episodio.