La crisis migratoria en Ceuta pone a España contra las cuerdas: Italia y Finlandia llaman a su exclusión de Schengen mientras Francia refuerza la frontera

Italia, Dinamarca y Finlandia plantean suspender la aplicación del espacio Schengen con España

Desde Italia, la primera ministra Giorgia Meloni comunicó la preparación de “medidas extraordinarias” para garantizar la seguridad en las fronteras, incluida la posibilidad de suspender la aplicación del espacio Schengen con España tras los últimos episodios en Ceuta. “Las imágenes procedentes de Ceuta son impactantes y demuestran, una vez más, que la inmigración ilegal descontrolada representa una amenaza real para la seguridad de las fronteras europeas”, escribió Meloni en redes sociales. Junto al ministro del Interior, Matteo Piantedosi, la jefa del Ejecutivo italiano anunció reuniones con los organismos responsables para definir los próximos pasos.

Más de 49.000 personas han cruzado la frontera de Marruecos a Ceuta en menos de dos días, lo que ha provocado el colapso de los centros de acogida, la movilización del ejército y la Guardia CivilAl menos 60.000 personas han entrado a Ceuta - una ciudad de poco más de 83.000 habitantes - desde Marruecos en menos de 48 horas. La situación ha requerido el despliegue de efectivos del ejército y de la Guardia Civil, con los centros de asilo colapsados y miles de personas recorriendo la ciudad. Al menos 19 personas han muerto tratando de llegar a nado.Pedro Sánchez y el ministro Marlaska se encuentran ya en Ceuta, recibidos, según información de Europa Press, por unos cuarenta ciudadanos concentrados en el helipuerto de la ciudad. Además de cánticos homófobos contra el ministro, se ha podido escuchar el “hijo de puta” que se suele lanzar contra el presidente entre otros gritos que le acusaban de “arruinar la hostelería”, “vender a España” y de “desproteger la frontera”. Esta misma acusación ha llegado también desde varias autoridades europeas.