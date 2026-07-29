Plan Calor entra en su etapa final con nuevos monitoreos

Equipos técnicos realizan tareas de monitoreo en El Manso, Laguna Blanca, Mencué, Pilquiniyeu del Limay, Villa Llanquín y Villa Mascardi supervisando la distribución de 416.000 kilos de leña destinados a 640 familias, en el marco del Plan Calor. A través de estas recorridas, se verifica el stock disponible, la calidad de la leña y que cada hogar reciba la cantidad prevista por el programa para afrontar el invierno.

El Comisionado de Fomento de El Manso, Carlos Almansan, destacó que "estamos en la última etapa de entrega para unas 120 familias de El Manso, El Foyel y Villegas. Compramos la leña a productores de la zona y la entregamos embolsada en bolsas de 20 kilos, lo que facilita su traslado y almacenamiento. Además, toda la leña es seca y de buena calidad, algo muy valorado por las familias".

Claudia Monsalve, vecina de El Manso, contó que "la leña nos ayuda muchísimo a calefaccionarnos. En casa usamos la estufa a leña porque mis hijos tienen broncoespasmos y necesitamos mantener el ambiente calefaccionado. Para nosotros es una ayuda indispensable durante el invierno".

En los primeros días de agosto los monitoreos continuarán en Aguada Guzmán, Cerro Policía, Chelforó, El Cuy, Peñas Blancas y Valle Azul, completando el seguimiento territorial previsto por el equipo técnico del programa.

Para este año, el Plan Calor prevé llegar a 2.241 familias con una asistencia de 650 kilos de leña por hogar, lo que representa la distribución de aproximadamente 1.456.650 kilos de leña durante toda la temporada invernal. La inversión total destinada al programa asciende a $781.392.000.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro consolida políticas públicas que garantizan el acompañamiento a las familias rionegrinas durante el invierno, promoviendo condiciones más equitativas y una presencia activa del Estado en cada rincón de la provincia, especialmente en aquellas comunidades donde el acceso a servicios esenciales resulta limitado.