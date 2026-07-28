Reanudan las clases en el turno tarde y vespertino de la zona urbana de El Bolsón

El Consejo Escolar de El Bolsón informó que, de acuerdo con las condiciones actuales de transitabilidad, este martes 28 de julio se reanudan las actividades escolares con normalidad en los establecimientos educativos de la zona urbana durante los turnos tarde y vespertino. La medida fue adoptada tras evaluar la situación generada por las condiciones climáticas y el estado de las calles y accesos, permitiendo así el regreso a las aulas para esos horarios. Se recomienda a las familias y a la comunidad educativa continuar circulando con precaución y mantenerse atentas a cualquier nueva comunicación oficial.