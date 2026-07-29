Transporte escolar paralizado: crece el malestar en la comunidad educativa por una deuda de al menos tres meses con las empresas





La suspensión del servicio de transporte escolar en El Bolsón generó un fuerte malestar entre familias, estudiantes y comunidades educativas, luego de que las empresas prestadoras confirmaran que dejaron de realizar los recorridos debido a la falta de pago de los servicios ya prestados.

Según una nota presentada ante el Municipio de El Bolsón el pasado 24 de julio, las cuatro empresas que brindan el servicio de transporte escolar advirtieron que, de no regularizarse la situación, se verían obligadas a interrumpir las prestaciones. En el escrito, los transportistas sostienen que se les adeudan los pagos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, servicios que aseguran ya fueron realizados, facturados y continúan impagos.

Los propietarios de las empresas remarcan que la decisión fue adoptada luego de no obtener respuestas concretas sobre la cancelación de la deuda ni sobre el incremento tarifario comprometido para la segunda mitad del año.

En la nota elevada al Ejecutivo municipal expresan que "los servicios ya fueron facturados y se encuentran adeudados", y señalan además que la falta de definiciones impide planificar la continuidad de la prestación.

Asimismo, indican que comprenden que existen gestiones en marcha para resolver el conflicto, pero sostienen que la situación requiere "definiciones precisas y plazos ciertos", ya que las respuestas recibidas hasta el momento no brindan previsibilidad para mantener el servicio.

La interrupción del transporte escolar afecta directamente a numerosos estudiantes que dependen diariamente de los recorridos para asistir a clases, especialmente aquellos que viven en sectores rurales o alejados del casco urbano. La situación generó preocupación entre padres, docentes y directivos, quienes reclaman una pronta solución que permita restablecer el servicio y garantizar el normal desarrollo del ciclo lectivo.

Mientras tanto, la comunidad educativa permanece a la espera de una respuesta oficial que permita destrabar el conflicto y normalizar un servicio considerado esencial para cientos de alumnos de El Bolsón.