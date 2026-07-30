Un campeón mundial de Taekwondo ITF llegará a El Bolsón para capacitar a los alumnos de la Academia INNAE



La Academia INNAE de Taekwondo ITF de El Bolsón se prepara para vivir un fin de semana de intensa actividad deportiva con la visita de Alexis Canales, campeón mundial de Taekwondo ITF en 2018, quien llegará a la localidad para brindar una capacitación especializada orientada a la competencia de lucha. La Academia INNAE de Taekwondo ITF de El Bolsón se prepara para vivir un fin de semana de intensa actividad deportiva con la visita de Alexis Canales, campeón mundial de Taekwondo ITF en 2018, quien llegará a la localidad para brindar una capacitación especializada orientada a la competencia de lucha.





Así lo confirmó el instructor Marcos Coronel, responsable de la escuela, quien destacó la importancia de contar nuevamente con la presencia de uno de los referentes nacionales de esta disciplina.





"Este fin de semana, gracias a Dios, va a venir un campeón del mundo del 2018, Alexis Canales. Es un sabonim de Buenos Aires que viene siempre, por suerte, a capacitarnos. En este caso va a venir a trabajar sobre competencia deportiva de lucha", explicó Coronel.





El instructor señaló además que Canales atraviesa actualmente un exigente proceso de clasificación con vistas al próximo Campeonato Mundial, por lo que su experiencia y nivel competitivo representan una oportunidad única para los alumnos de la región.





"Él está compitiendo para ir al Mundial y está haciendo todas las preliminares. La idea es que venga y nos dé con todo para poder seguir creciendo como escuela", sostuvo.





Coronel explicó que la actividad está destinada principalmente a los integrantes de la Academia INNAE, ya que es la única institución de la Comarca Andina afiliada a la Confederación Argentina de Taekwondo ITF, disciplina que se diferencia del taekwondo olímpico (WT).

"Nosotros hacemos Taekwondo ITF. Acá somos los únicos representantes de la Confederación Argentina de Taekwondo ITF. La mayoría practica otro estilo, que es WT. Nosotros hacemos un taekwondo más tradicional. Nuestra modalidad de lucha se asemeja al kickboxing: del cinturón hacia arriba valen golpes de puño y patadas a la cabeza", explicó.





El instructor invitó además a la comunidad a conocer esta modalidad, que aún busca mayor difusión en la región.





"Es muy lindo y los invito a verlo. Después vamos a compartir algunos enlaces para que la gente pueda conocer esta disciplina, porque en la región todavía falta difundirla bastante", expresó.





Actualmente, la Academia INNAE atraviesa uno de sus mejores momentos de crecimiento. Según indicó Coronel, la institución cuenta con alrededor de 80 integrantes distribuidos entre sus sedes de El Bolsón, Lago Puelo y El Hoyo.





"Crecimos mucho durante este último año y estamos muy contentos de poder compartir en toda la comarca lo que a uno lo apasiona. Cuando hacés algo con pasión, la gente también se suma y eso es muy lindo", afirmó.





Uno de los principales objetivos deportivos de la escuela para este año será participar del Open Internacional de Taekwondo ITF, un certamen de nivel mundial que se desarrollará en noviembre en Punta del Este, Uruguay.





"La idea es que tres competidores de El Bolsón puedan representar a la escuela y participar de este Open, que es un torneo de carácter mundial que se realiza a través del Taekwondo ITF", adelantó Coronel.





Respecto de la agenda del fin de semana, informó que la capacitación comenzará el viernes con una clase destinada a cinturones negros y continuará el sábado con un entrenamiento específico de competencia que se desarrollará en las instalaciones del Centro Deportivo Torino "Alex Ferrero".





Además, remarcó que quienes practiquen Taekwondo ITF y deseen conocer el trabajo del campeón mundial podrán acercarse a observar las clases.





"Si alguien practica Taekwondo ITF y quiere venir a capacitarse o simplemente ver cómo trabaja Alexis, puede hacerlo sin ningún problema. Es una persona muy abierta, sabe muchísimo y siempre es muy enriquecedor aprender con él", indicó.





Finalmente, Coronel recordó que, si bien el Taekwondo ITF no forma parte del programa olímpico, posee una extensa tradición internacional y ha formado numerosos campeones mundiales.





"El Taekwondo ITF es un deporte amateur porque no integra los Juegos Olímpicos, pero sí tiene una enorme historia y ha dado muchísimos campeones del mundo a lo largo de los años", concluyó.