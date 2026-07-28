Vialidad Rionegrina mantiene un intenso operativo para garantizar la transitabilidad ante un nuevo temporal de nieve

El delegado de Vialidad Rionegrina, Enrique Ibarra, confirmó que el organismo mantiene un amplio operativo en distintos puntos de la Región Andina para asegurar la circulación y la conectividad de las comunidades, luego de las intensas nevadas registradas en los últimos días y ante el pronóstico de un nuevo ingreso de nieve previsto para la noche del miércoles y la madrugada del jueves.





Ibarra explicó que el trabajo comenzó incluso antes del inicio del temporal, cuando los equipos técnicos ya monitoreaban la evolución de las condiciones meteorológicas. Esa planificación permitió disponer con anticipación de maquinaria pesada, equipos viales y personal operativo para responder de manera inmediata a la emergencia.





"Por suerte pudimos resolver de manera rápida. Ya veníamos siguiendo la situación meteorológica y sabíamos que nos íbamos a encontrar con este fenómeno, por eso teníamos todos los equipos y el personal preparados", señaló el funcionario.





Tras la primera etapa del temporal, el objetivo principal fue restablecer y garantizar la transitabilidad en los principales corredores viales de la región. Los trabajos se concentraron especialmente en el acceso al Cerro Perito Moreno, la Ruta Provincial 6 y otros caminos estratégicos que permiten la conexión entre parajes y localidades.





Además, las tareas abarcaron toda la región de Mallín Ahogado, Costa del Azul, Cuesta del Ternero y otros sectores rurales donde la acumulación de nieve generó importantes complicaciones para la circulación.





Ibarra explicó que actualmente los equipos continúan distribuidos en distintos frentes de trabajo, realizando tareas de despeje, mantenimiento y control permanente del estado de las rutas. A ello se suma un sistema de monitoreo diario que permite conocer con precisión la evolución de las condiciones de transitabilidad.





"Tenemos maquinaria trabajando, motoniveladoras y personal haciendo relevamientos permanentes durante las últimas horas de la tarde y nuevamente a primera hora de la mañana para contar con información precisa sobre cada tramo", indicó. "Tenemos maquinaria trabajando, motoniveladoras y personal haciendo relevamientos permanentes durante las últimas horas de la tarde y nuevamente a primera hora de la mañana para contar con información precisa sobre cada tramo", indicó.





Uno de los sectores que demandó mayor atención fue la zona de El Manso, las bajas temperaturas, seguidas por un aumento térmico, provocaron el descongelamiento del suelo y afectaron la estabilidad de la calzada. Esa situación, agravada por el tránsito pesado, obligó a realizar intervenciones inmediatas para evitar un mayor deterioro del camino.





El delegado destacó que en ese operativo fue fundamental el trabajo conjunto con el comisionado de fomento de El Manso, Carlos Almansán, quien colaboró para resolver rápidamente los inconvenientes registrados.





"El descongelamiento comenzó a afectar la calzada y en algunos sectores el tránsito pesado empezó a desestabilizar el camino. Pudimos remediar rápidamente esa situación, pero sería importante evitar la circulación de vehículos de gran porte para que el problema no vuelva a repetirse", explicó.





Respecto a la Ruta Provincial 6, que conecta hacia Ñorquinco y Río Chico, Ibarra aseguró que las cuadrillas permanecen trabajando de manera constante, acompañando a la maquinaria encargada del despeje de nieve y atendiendo cualquier inconveniente que pueda surgir durante la jornada.





Finalmente, el titular remarcó que el operativo continuará activo durante las próximas horas debido al nuevo frente frío pronosticado para la región. En ese sentido, recomendó a los conductores informarse sobre el estado de las rutas antes de emprender un viaje, circular únicamente si es necesario, respetar las indicaciones del personal vial y portar cadenas, ya que las condiciones podrían volver a complicarse con el ingreso de nuevas nevadas.