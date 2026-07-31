Vialidad Rionegrina no se detiene: operarios en las rutas las 24 horas

La presencia territorial se sostiene a través de una red de campamentos de Vialidad Rionegrina estratégicamente distribuidos en la provincia, que permite ubicar maquinaria y personal cerca de los sectores más afectados y reducir los tiempos de respuesta ante cada contingencia climática. Esta organización operativa resulta clave para mantener habilitados los corredores productivos, turísticos y de abastecimiento, además de asegurar la comunicación entre las distintas localidades.





El equipo que sostiene el operativo invernal

Detrás de este despliegue operativo hay un equipo humano que trabaja durante toda la temporada para garantizar respuestas rápidas ante cada contingencia. Cada jornada, entre 80 y 100 trabajadores de Vialidad Rionegrina participan del operativo invernal en distintos puntos de la provincia.

Maquinistas, choferes, equipos técnicos y personal operativo cumplen turnos rotativos para responder de manera inmediata ante nevadas, heladas y otras contingencias climáticas. El trabajo coordinado entre el personal y los equipos desplegados permite sostener una respuesta permanente durante toda la temporada invernal, reafirmando el compromiso del Gobierno de Río Negro con el mantenimiento de la red vial provincial y la seguridad de quienes la transitan.





Planificación y prevención: prepararse antes para responder mejor



La respuesta ante las contingencias no es fruto de la casualidad. Detrás de cada operativo hay meses de planificación, preparación y trabajo preventivo. En ese marco, Vialidad Rionegrina realizó tareas anticipadas para fortalecer el Operativo Invierno, con la distribución estratégica de bolsones de sal y arena en sectores críticos de la zona cordillerana.

Los trabajos fueron ejecutados por personal de las Delegaciones VI de Bariloche y VII de El Bolsón, junto al equipo del camión grúa, que llevó adelante la colocación de los insumos en puntos definidos por su comportamiento durante la temporada invernal y por sus características geográficas. Entre los sectores intervenidos se encuentran el Circuito Chico (Ruta Provincial 77), la Ruta Provincial 82 frente al Lago Gutiérrez y el circuito de Mallín Ahogado (Ruta Provincial 86), en El Bolsón.





Esta planificación permite anticiparse a los escenarios más complejos del invierno, garantizando una respuesta más rápida y eficiente para mantener conectadas a las localidades rionegrinas y brindar mayor seguridad a quienes transitan las rutas provinciales

Las máquinas de Vialidad Rionegrina trabajan sin pausa para mantener la transitabilidad y la seguridad en las rutas provinciales. Con una logística ágil y presencia permanente en el territorio, los equipos responden incluso en las condiciones más exigentes del invierno.Mientras la nieve cubre gran parte de la provincia, el trabajo en las rutas es constante. El despeje de nieve es una de las tareas más visibles, pero no la única: las cuadrillas realizan recorridas preventivas, distribuyen material antideslizante, monitorean el estado de los caminos, ejecutan tareas de conservación y brindan asistencia cuando las condiciones climáticas lo requieren.