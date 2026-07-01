VMOS. En enero comienza la carga de crudo en barcos



El secretario de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, aseguró que la obra del oleoducto VMOS ingresó en su etapa final, y detalló que el proyecto registra un 73% de avance. «A partir de enero se va empezar a cargar los barcos más grandes de crudo», adelantó. El secretario de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, aseguró que la obra del oleoducto VMOS ingresó en su etapa final, y detalló que el proyecto registra un 73% de avance. «A partir de enero se va empezar a cargar los barcos más grandes de crudo», adelantó.





El Vaca Muerta Oil Sur conectará Vaca Muerta con el mar atlántico, en Punta Colorada. Según González, la operatividad plena del sistema cambiará la balanza comercial y remarcó que el ducto es fundamental para alcanzar las metas de exportación de petróleo proyectadas para los próximos años.





«Cuando esté listo ese caño de acá un año y medio estás exportando 14 15.000 millones de dólares por año de petróleo entonces ¿cómo no puede tener eso un impacto positivo?», subrayó González en una entrevista radial.





El funcionario, en otro tramo de la entrevista, puso en valor la ley de grandes inversiones: «El RIGI no lo inventó a ese proyecto, pero estaba identificado y no se había hecho. Un proyecto de 3.000 millones que necesitaba un cheque de los bancos de 2.000 y lo primero que dijeron es ‘Listo el cheque está, pero sabes qué condición precedente tiene que tener RIGI’», detalló.





«Sin RIGI no hay cheque. El RIGI lo que hace y todas las reformas de Milei obviamente es que el ritmo de ese crecimiento cambie completamente. Estamos hablando de un ritmo muchísimo más intenso que va a hacer que estos sectores energía y minería tengan un impacto enorme», agregó.





La proyección de Vaca Muerta





González vinculó el avance del VMOS con la expansión de las áreas hidrocarburíferas: «Las inversiones se están dando fuerte en Vaca Muerta. Este proyecto de Rincón de Aranda, gracias al RIGI, es más grande de lo que estaban pensando hacer inicialmente».





La meta es que energía y minería alcancen una balanza comercial de 50.000 millones de dólares. El aporte del Vaca Muerta Oil Sur es central para superar las exportaciones del agro.





El compromiso de inversión bajo el régimen alcanza casi los 150.000 millones de dólares. Las empresas deben desembolsar el 40% del monto mínimo requerido en los primeros dos años. El monitoreo del 73% de avance asegura el cumplimiento del cronograma para iniciar las cargas de crudo.