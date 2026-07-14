Zona Andina: Río Negro lleva charlas en abordaje de consumos y narcotráfico

El Gobierno de Río Negro continuará esta semana con las charlas abiertas sobre narcotráfico y consumos problemáticos en El Bolsón y San Carlos de Bariloche, una propuesta que busca acercar herramientas concretas a la comunidad para prevenir el delito, promover la participación ciudadana y fortalecer el acompañamiento a personas que atraviesan situaciones de consumo.

La primera actividad se desarrollará mañana, desde las 14, en la Escuela 318 de El Bolsón. El jueves 16 a las 16, la convocatoria llegará al Círculo Chileno Gabriela Mistral de Bariloche. En ambos casos, la invitación está dirigida a vecinos, referentes barriales, instituciones y organizaciones que quieran conocer de cerca cómo colaborar en la prevención del narcotráfico y el cuidado de sus comunidades.

Durante cada encuentro, especialistas explicarán el funcionamiento del 0800-333-4124 una herramienta gratuita y anónima que permite realizar denuncias sobre la venta de estupefacientes sin poner en riesgo la identidad de quien aporta la información.

La participación de la comunidad resulta clave para orientar investigaciones y reforzar el trabajo que diariamente llevan adelante las fuerzas de seguridad en distintos puntos de la provincia.

Además, las jornadas abordarán la problemática de los consumos desde una mirada preventiva y de acompañamiento. Los equipos técnicos compartirán estrategias para detectar situaciones de vulnerabilidad, promover redes de contención y acercar a las personas a los recursos de asistencia disponibles, con el objetivo de brindar respuestas antes de que los problemas se profundicen.

La propuesta forma parte del trabajo conjunto entre las áreas provinciales dedicadas a combatir el narcomenudeo y a prevenir los consumos problemáticos. Esa articulación permite combinar las tareas de investigación y prevención del delito con acciones de cuidado y acompañamiento, ofreciendo una respuesta integral frente a una problemática que impacta en toda la sociedad.

Con estas nuevas jornadas en la región Andina, el Gobierno de Río Negro continúa ampliando la presencia territorial de sus equipos, acercando información, promoviendo la participación ciudadana y fortaleciendo el vínculo con las comunidades para construir barrios más seguros y protegidos.