Bariloche: adolescente falleció por intoxicación con monóxido de carbono

El procedimiento se llevó a cabo este domingo por la mañana. Fuentes policiales indicaron a ANB que, tras conocerse el dictamen, la fiscalía de turno dispuso la entrega del cuerpo a la madre de la adolescente.





El hecho conmocionó a la comunidad. La adolescente de 17 años se encontraba en la casa del barrio 84 Viviendas y fue una tía la que se comunicó con el 911, ya que la joven no respondía a los llamados y tenía la puerta de su habitación cerrada con llave.





Los familiares forzaron la puerta para poder entrar al dormitorio y allí encontraron a la menor inconsciente. Fue trasladada de inmediato al hospital zonal, pero lamentablemente, se confirmó su deceso pocos minutos después.

La autopsia realizada al cuerpo de la adolescente de 17 años fallecida este sábado en el interior de su vivienda, confirmó que se trató de una muerte por intoxicación con monóxido de carbono.