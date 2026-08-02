Fuerte despliegue policial en barrios de Bariloche

La Policía de Río Negro llevó adelante un amplio operativo de saturación en la jurisdicción de la Comisaría 28° de Bariloche, con el apoyo de otras unidades de la ciudad y personal de refuerzo de temporada.

El despliegue fortaleció la presencia policial en sectores estratégicos, combinó patrullajes a pie y en móviles, y finalizó sin registrarse incidentes ni situaciones de relevancia.

El procedimiento se desarrolló durante todo el día con un importante despliegue de recursos humanos y logísticos. A los efectivos de la Comisaría 28° se sumaron móviles y personal de las comisarías 2° y 42°, además del acompañamiento de la Unidad Regional y de policías incorporados para reforzar la temporada invernal. El objetivo fue incrementar la prevención mediante una presencia activa en las calles y responder con rapidez ante cualquier eventualidad.

Durante el operativo, los uniformados recorrieron de manera peatonal sectores de intensa circulación, como las calles Onelli, Sobral y el pasaje Gutiérrez. Ese contacto directo con los vecinos permitió fortalecer las tareas preventivas y aumentar la presencia policial en puntos de alta concurrencia.

Al mismo tiempo, los patrullajes motorizados se extendieron por distintos barrios de la zona, entre ellos 154 Viviendas, Las Margaritas, Mutisias, 400 Viviendas y Ennflein. La cobertura simultánea de varios sectores permitió ampliar el alcance de las recorridas preventivas y reforzar la vigilancia en diferentes puntos de la ciudad.

Este tipo de operativos forma parte de la estrategia de prevención impulsada por la Policía de Río Negro para aumentar la presencia en el territorio, brindar mayor tranquilidad a la comunidad y desalentar la comisión de delitos mediante patrullajes coordinados.