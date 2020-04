Así lo establece la nueva reglamentación que rige desde el pasado lunes por lo que todos aquellos que decidan viajar a San Carlos de Bariloche tendrán que tener en cuenta que a su regreso deberán hacer la cuarentena sanitaria controlada judicialmente de 15 días, para esto deberán llenar una declaración jurada. Están exceptuados las personas incluidas en el DNU y también los pacientes oncológicos.En diálogo con noticias del Bolsón el director de tránsito y Transporte de la localidad Leandro Leoni explicó los alcances de esta nueva reglamentación, "efectivamente rige desde hace unos días, por lo que sólo hay que ir a Bariloche de manera extrema en caso de extrema necesidad, solo podrían viajar las fuerzas de seguridad que tienen que cumplir con el protocolo igual que la fuerza salud, y la gente que tiene algún turno médico en Bariloche deberá reprogramarlo salvo que sea por cuestiones oncológicas", detalló el funcionario.La medida fue tomada a instancia de una recomendación del área de salud en la última reunión del comité de emergencia de la localidad y en la práctica el funcionario confirmó que a toda aquella persona que ingrese desde San Carlos de Bariloche será controlado en el acceso norte donde deberá llenar una declaración jurada elevada a los organismos de salud y desde allí se lo monitorea , “si está en tránsito hacia la provincia de Chubut se lo escolta hasta el límite del paralelo 42 para que pueda continuar viaje, pero no se le permite parar en la localidad de El Bolsón”.Romper el aislamiento saldrá caroSeguidamente Leóni confirmó que sí las personas quieren viajan a Bariloche al regresar deben cumplir el aislamiento social obligatorio de no cumplirlo estarían rompiendo la cuarentena por lo que les cabe no sólo una sanción económica de 150,000 sino que también se le inicia una causa judicial, "todo este esfuerzo que se está llevando adelante es para salvaguardar la salud de todos los vecinos, sabemos que por allí son medidas no tan simpáticas, pero quiero que toda la comunidad sepa que lo hacemos por el bien de todos y para que esto pase lo antes posible", explico el funcionario.Finalmente se mostró a favor de la posibilidad de correr los retenes hacia el retén de gendarmería en Villegas en el norte y hacia la zona de Leleque en el sur en la provincia ya en provincia de Chubut, sobre el cual determinó: “no nos importa que sea operativamente más complejo, porque tenemos que viajar 50 kilómetros, ni mover todo el personal que corresponde hacia la frontera norte en Río Villegas, es una medida muy acertada porque de esta manera nosotros tendríamos un mejor control de toda la zona sin tener que estar perjudicando a los vecinos que viven en la zona rural ya sea de Los Repollos, Cuesta del Ternero o Mallin Ahogado”.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |