Estas imágenes fueron tomadas durante la mañana de este jueves 23 de abril, sin embargo, la fecha es anecdótica porque la operatoria es que se observa a través de la cámara montada en el móvil del diario es la que hacen todos los días la mayoría de los conductores trasandinos cuando transcurren por las céntricas calles de El Bolsón.La situación se desarrolla a través de la Avenida Belgrano cuando los convoyes de camiones chilenos recorren las calles de El Bolsón acompañado, como se observa en la imagen, por un vehículo de seguridad vial de la policía de la provincia de Río Negro, en la ocasión como la mayoría de los días que podemos observar estos transportes de más de 12 a 14 m de largo, no sólo esquivan los reductores de velocidad que están colocados de forma estratégica en esquinas complicadas de El Bolsón, para evitar accidentes, sino que en esta maniobra le tiran encima el camión a otros conductores.No obstante, no es esta la única maniobra que se observa, como podrán contemplar en las imágenes que quedaron plasmadas a través de la cámara de noticiasdelbolsón, de los cuatro camiones que transitaban esta mañana por la avenida Belgrano y Sarmiento uno de ellos alcanzó a cruzar con la luz verde el semáforo de esa intersección, mientras que otros dos lo hicieron con el semáforo en rojo, sabiendo adrede lo que hacían y un cuarto tuvo que parar porque era muy alevoso y ya la seña de luces que hacíamos con el móvil del diario hacían evidente la maniobra indebida que tenía en mente.Con todo y aprovechando el semáforo en rojo nos bajamos y quisimos dialogar con el conductor de este camión trasandino, quien no dio ninguna explicación y optó por hacer una seña y fijar la vista hacia adelante esperando que el semáforo le dé luz verde para huir de la incómoda situación en la que había quedado, no sólo por hacer maniobras indebidas esquivando los reductores de velocidad, sino por también la situación en que lo habían dejado sus colegas cruzando el semáforo en rojo.