Desde el comienzo de la campaña fueron colocadas más de 2500 dosis entre los adultos mayores y los grupos de riesgo, hoy comenzó la campaña con los más pequeños.En diálogo con noticias del Bolsón Romina Sheffield del vacunatorio local dio cuenta de la campaña de vacunación que se lleva adelante destacando que en El Bolsón no se dejó de vacunar en ningún momento, "si bien es real que se nos agotaron las dosis para los adultos mayores, no dejamos de vacunar porque en lugar de ponerle una sola vacuna le poníamos dos dosis de los pediátricos y causa el mismo efecto por lo que podemos asegurar que en ningún momento dejamos de vacunar", sostuvo la trabajadora a sanitaria.Sobre el total de vacunas colocadas Sheffield confirmo que para adultos mayores se colocaron más de 1600 dosis de la vacuna antigripal mientras que en los grupos de riesgo se colocaron 950 dosis, y a partir del día de la fecha comienza la vacunación a los grupos de corta edad.Finalmente, Sheffield destacó que esta tarde llegaba un nuevo cargamento de vacunas para los adultos mayores de la cepa 2020 que seguirá siendo utilizado en los vacunatorios no sólo del centro de la localidad ubicado en la calle juez Fernández y 25 de mayo, sino que también en todos los centros de atención primaria de la salud.En el caso del vacunatorio del centro se destacó que trabajan de lunes a viernes de 8:30 a 14 hs y lunes, miércoles y viernes en horario de tarde de 16 a 20hs.