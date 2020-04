Hoy fue el turno de la Gran esperanza y mañana seguirán con otros sectores más golpeados de la localidad.Así lo detalló en diálogo con noticiasdelbolson el concejal Lucas Castillo quien junto a Marcelo Inalef, presidente de la junta vecinal del barrio esperanza realizaron un panorama de lo que se lleva entregado previo al plan calor, “bueno la primera etapa arrancó el sábado con el barrio Valle nuevo de la zona Sur, continuamos ayer con el barrio Irigoyen y también completamos una etapa del barrio Terminal y mañana se continúa. Hoy arrancamos con el barrio Esperanza junto a los voluntarios y a las juntas vecinales con el acompañamiento también del Splif y mucho despliegue de la provincia trabajando en esto que es la emergencia pre plan calor, esto es una emergencia de invierno para asistir a la familia con leña", resalto Castillo.Seguidamente el presidente de la junta vecinal del barrio Esperanza también Marcelo Inalef remarcó la ayuda que están realizando y sobre todo la difícil realidad que atraviesan los vecinos, " el día de hoy por parte de la municipalidad se está asistiendo a 30 familias, las cuales en el transcurso de la semana se va a seguir abasteciendo con leña, Qué son las cosas las cuales se utiliza el barrio para calefaccionarse".Barrio solidarioConsultado el vecinalista sobre la ayuda mutua entre vecinos explicó, “hoy la realidad muestra que con el esfuerzo de muchos vamos a poder llegar a varios hogares, pero sin embargo cada día se pone más crítico, personas y vecinos que no pueden salir a trabajar y eso también dificulta no solamente en lo que es la leña, el gas, comer todos los días, se está tornando difícil y cada día los teléfono de los representantes la junta vecinal se tornan un poquito más complicado, por eso mismo nos dirigimos tanto a la municipalidad y el ente que sea necesario para poder afrontar un poco mejor la situación en la que estamos viviendo”, sostuvo Inalef.No solo leñaFinalmente y sobre la asistencia de desarrollo social con alimentos agrego, “se está trabajando desde desarrollo social ya hace más de un mes incluso hace un ratito largo, pero sí se nota la solidaridad, hoy más que nunca si lo hacen en completo silencio, están trabajando y se están abasteciendo o ayudando en lo que se puede, vuelvo a comentar que el centro comunitario si bien está cerrado por refacciones, el comedor siguió funcionando en diferentes casas que están cocinando, sigue de lunes a viernes van a retirar la vianda y éste un par de días a la semana también está el merendero que funcionan una casa de una vecina”.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |