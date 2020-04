Se trata de la quinta entrega que hace el Ministerio de Educación de Río negro a través de la coordinación zona andina Sur a cargo de Patricia Campos, "se trata de los módulos que están siendo entregados desde esta tarde y durante los próximos días en las escuelas que tienen merenderos".En diálogo con noticias de Bolsón Campos confirmo que esta entrega contiene más productos porque se prevé que tenga una duración de 15 días, "ya se entregaron los módulos de la escuela 103, la 118 y las urbanas, ahora estamos trabajando en los jardines maternales", explicó la coordinadora de Educación al tiempo que agregó, "la entrega en cada una de las escuelas la acuerdan los directores con el equipo docente y la comunidad educativa de cada escuela, la idea es que no se generen largas colas al momento de entregar los módulos alimentarios".Entregas cada 15 díasSobre la periodicidad con la que se entregan los módulos la funcionaria confirmo que desde educación se ha decidido que la entrega se haga cada 15 días para evitar la circulación y el contacto entre los vecinos a través de la necesidad de ir a retirar los módulos alimentarios a las escuelas, " hoy se prepara a un módulo grande con muchos más alimentos dado que la próxima entrega se prevé recién para dentro de 15 días para no hacerlo semanalmente y evitar así tanta circulación de vecinos".Sobre la variedad de productos de Campos destacó que este módulo en si trae una cantidad importante y muy variada todos elementos de primera marca que van desde fideos pasando por, harina, azúcar, leche, avena quaker, arvejas, choclo en latas, mate cocido, mermelada aceite marca cañuelas, entre otros productos", explicó Campos.Revisar el móduloDe igual manera la coordinadora de Educación zona andina Sur le recomendó a todos los familiares de los alumnos que perciben el módulo alimenticio que al momento de recibir la bolsa correspondiente que la abran antes de firmar la planilla, de esa manera se podrá corroborar que todo lo que se les está entregando es lo que figura en el listado, es para evitar luego algún tipo de queja o suspicacia dado que ha habido al menos un par de situaciones en las que debió intervenir la propia Patricia Campos.Más de 6000 módulos entregadosSumando esta quinta entrega que comienza a realizarse la tarde de hoy donde se suman más de 1200 módulos el total de lo que se lleva entregado en lo que dura la cuarentena interpuesta por el gobierno nacional en razón del coronavirus serían más de 6000 a través de las escuelas que tienen merendero y también a los jardines maternales confirmó Campos.Cuídense en familiaFue el pedido que realizó a la comunidad educativa que va desde: Río Chico, Ñorquincó y toda la zona rural que abarca El Bolsón, la coordinadora Patricia Campos pidió a los integrantes de dichas comunidades que se cuiden en familia que traten de no salir que respeten la cuarentena, “nosotros trabajamos para que los alimentos pueden llegar a todas las familias, por lo que les pedimos quédense en casa y cuídense en familia”, sentenció la funcionaria.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |