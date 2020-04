Encabezado por la secretaria de Gobierno, Carola Salguero, se llevó a cabo un nuevo encuentro donde se definió al gimnasio municipal como el lugar destinado para hospedar y aislar a los posibles pacientes positivos de COVID-19, que presenten signos leves y/o moderados, de acuerdo a chequeos de los profesionales de la salud.A fin de optimizar el trabajo, se han dispuesto diferentes tareas coordinativas entre los participantes del COEM y se definieron diversos equipos, los cuales comenzaron a preparar todo lo necesario en cuanto a materiales, contención, proyección de diversas situaciones y futuros protocolos que se activarán según el caso.Se trabajará en el aislamiento particular, de ser necesario, pero además se dispondrá del gimnasio para aislar a quienes así lo indique el sistema de salud pública.En ese marco, se avanzó en la obtención de nuevas camas para el hospital de campaña, producción de tapabocas, y demás productos que serán necesarios en caso que el virus llegue a la localidad.Finalmente, se proyectaron acciones de fondo, acordadas entre los participantes del Comité, con el objetivo de hacer un uso razonable y consciente de los productos y materiales disponibles, donde nuevamente acordó que desde salubridad no se considera efectivo regar veredas y calles con productos desinfectantes, los cuales serán más importantes en futuras tareas.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |