En diálogo con la prensa el secretario de gobierno del Municipio del Bolsón Agustín Guasco hizo un repaso sobre la situación que se vive en relación a la pandemia COVID-19 de la cual destacó en estos momentos tan difíciles aflora lo peor y lo mejor de la condición humana, "yo me quiero quedar con la solidaridad de nuestro pueblo, que es lo mejor que tiene nuestra sociedad". De igual manera Guasco se refirió a la apertura de una caja de cobros de servicios y tasas municipales."La flexibilización de algunas actividades ha generado la posibilidad de que cientos de trabajadores vuelvan a vivir del dinero que generan. Pero los que todavía no lo pueden hacer están contenidos desde el área de desarrollo social", explicó Guasco y también destacó la solidaridad que tiene la comunidad, "estamos trabajando constantemente, también con aportes de privados, de la gente, la solidaridad de la gente realmente en estos momentos de crisis muchas veces la miseria aflora, pero la parte humana y la solidaridad también y me quedo con esa parte que realmente es mucha del pueblo de El Bolsón y han colaborado muchísimo para para pasar el mal momento".Apertura del área de hacienda.Seguidamente El funcionario destacó que con el fin de poder agilizar el pago de aquella contribuciones o tasas municipales y pensando en la gente que no utiliza la banca electrónica se abrió una caja en el sector de hacienda."Con motivo de las nuevas excepciones que dispuso el Gobierno Nacional, la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de El Bolsón abrió sus oficinas únicamente para el pago de tasas municipales, esto es de lunes a viernes en el horario de 08:30 a 13 horas", explico Guasco.Mas adelante recordó que también se encuentran disponible las opciones de pago por transferencia bancaria y pago fácil, entre otras."Solicitamos a las vecinas y vecinos evitar la aglomeración de personas, como así también respetar las recomendaciones de prevención como el distanciamiento social y la obligatoriedad en el uso de tapa boca o barbijo", enfatizo Guasco quien hizo hincapié en que la flexibilización no es el fin de la cuarentena e instó a los vecinos a cumplir con la medid ya esto será la única posibilidad de terminar con esta situación lo antes posible.