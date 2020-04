La concejal Silvana Garach diálogo esta mañana con noticias del Bolsón y confirmó que se lograron recaudar a través de la venta de roscas de pascua solidarias $25000 a los que se le sumaron otros 10,000 de los cuales ya se invirtió en comprar una gran cantidad de alimentos que fueron distribuidos entre las familias más necesitadas de distintos barrios de El Bolsón."Con las roscas solidarias logramos juntar $25000 mas $10,000 que fue donado por la familia, con este dinero ya tenemos comprada bastante mercadería y logramos hacer los primeros 21 módulos alimentarios que ya hemos entregado a distintas familias”, explicó la concejal Silvana Garach.Seguidamente y consultada sobre cuál es el criterio que se utiliza para hacer la entrega del módulo alimentario la solidaria destacó que básicamente a través del trabajo social que tienen realizado en conjunto con su pareja Carlos Pérez, tienen identificados los casos más necesarios que a veces por una cuestión de pudor o de vergüenza no quieren pedirle a desarrollo social.Con todo Garach confirmo que el dinero se utilizó para la compra de alimentos en distintos comercios de la localidad y mencionó el caso de depósito carpisa quien no sólo le hizo un precio accesible sino que también donó algunos alimentos que se suman a esta entrega de módulos que cada uno contiene un total de 11 productos, " cada módulo contiene un paquete de fideos un litro de aceite 1 lata de puré de tomates un kilo de azúcar lenteja arroz arvejas fideos tallarines polenta un kilo de Yerba un kilo de harina y 400 G de leche en polvo.De igual manera la concejal dejó su teléfono de contacto para todas aquellas que quieran tener un gesto solidario y seguir sumándose a la entrega de módulos alimentarios, el teléfono es el 294 493 2409 o el 294 552 5099.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |